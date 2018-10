Corriedale: Jorge Meier un exitoso cabañero de visita por Tornquist

Durante la jornada del remate celebrado el último jueves en la Asociación Rural de nuestra ciudad a cargo de La Tigra, tuvimos la oportunidad de dialogar con el Cabañero Jorge Meier de “Don Reinaldo” ubicada en Dufaur.

El criador de raza Corriedale ha sido galardonado en varias exposiciones rurales como la de Bordeu en Bahía Blanca, pero además, se destacó con sus productos en el mes de Agosto en un municipio de Brasil.

Jorge nos cuenta sobre su presente.

“Realmente estamos muy contentos. Hemos hecho un año bárbaro tanto en Bahía Blanca como en Brasil donde concurrí. Además hago las ventas particulares en el campo. Hice un remate en Tres Arroyos y me ha ido muy bien”

“Si bien en Bahía Blanca no fueron los valores que uno pretendía, vendí todo y a veces se tiene que perder un poco en las exposiciones. Acá en la zona han quedado menos majadas. Yo miro estas instalaciones y por ahí me da lástima verlas así. Pero todavía quedan ovejas. Yo vendo a muchas partes de la provincia en Balcarce, Olavarría y también en Tornquist tengo mis clientes aunque no son muchos. Uno trata de vender y mejorar año a año con animales que sean comerciales”

Sobre la raza

“La raza Corriedale no le tiene envidia a ninguna raza carnicera, tenemos el mismo peso corporal, el cordero rápido y con el agregado de que hoy una lana por “pro lana” vale 100 pesos el kilo que no es malo. En algún otro lugar un chacarero chico que lo traiga a la barraca lo venderá a 20 o 30 pesos Por eso yo aconsejo que hagan “Pro Lana” porque es muy efectivo. Además vale lo mismo el vellón, la barriga, el garreo, todo es al barrer. La máquina que hace ese trabajo cobra lo mismo que una máquina cualquiera. Los planes ovinos son buenos con 5 años y uno de gracia. Lo dio el otro gobierno y lo da este, es un buen plan”.

Premios en exposiciones

“En Agosto estuve en Esteio(Municipio brasileño del estado de Rio Grande Do sul) ahí saqué el reservado campeón Borrego con precio record. Luego llegué a Bahía Blanca y saque el Gran Campeón, un primer premio y un segundo corral. Hice precio máximo en galpón y máximo en corral. Estoy muy conforme. A C. Prinles no voy, siempre iba y sacaba gran campeón pero por razones particulares no voy, más adelante posiblemente vuelva a ir y en Saavedra voy para cumplir siempre”

La historia de Tornquist

“Por aquí han pasado tantos “El Trébol” Mahuida-Co, Bartolini,Marcolini,Santo Tomás de La Sierra,Belardinelli y tantos otros. Se fue apocando. Los chicos no siguieron más con las ovejas. Se dedicaron a otro rubro. Inclusive de acá para adelante cuando se termine la camada nuestra hay 2 o 3 cabañas que siguen los chicos o mi caso, mi hijo me ayuda mucho. Pero el se ha dedicado más a la agricultura que a esto. Por ejemplo para a Palermo vamos pocos. La raza nuestra es muy costosa. Por suerte nos compra Uruguay,Brasil y tengo la suerte de que los brasileros me compran en mi campo. Somos una de las pocas cabañas que le vende a Brasil y estoy muy conforme con la exportación a su vez lleve dos borregos y se obtuvieron los resultados”

Lo que viene

“Ahora se viene el tiempo de esquilar. El servicio es esencial si uno no encarnera bien, los borregos no salen. Hay que saber darle la mejor oveja y si tiene defectos tratar de corregirlos con las bondades del padre. Después viene en Marzo la parición y ya empezamos a encerrar. Esto es todo una cadena, nosotros no bajamos la persiana nunca en el año porque siempre tiene que a estar uno como el tambo y el que no se sacrifica no logra lo que por ahí yo logro. Soy muy particular, a su vez tengo dos chicos que me ayudan mucho que están jubilados, pero cuando los preciso los tengo, así que muy contento. Seguiré dos o tres años más y después no se que voy a hacer”

“Esto es como un turismo carretera o como cualquier competición. Tiene que ser uno. Yo siempre a Carlitos Saez le decía estas viejo y el me decía vos también vas a llegar a mi edad y ya me llegó. Los carneros están pesando 140 kilos y no los manejas como uno quiere porque ahora me maneja el, la fuerza no es la misma”

Esto no tiene precio

“En los últimos 8 años gané 6 veces en Bahía Blanca y es la mejor exposición del país y de Sud América, no es poca cosa, la voy peleando y muy contento con mi cabaña. No es fácil sacar el gran campeón siempre, pero por lo menos estar ahí en la punta, sacar un gran campeón y desaparecer no es bueno, Lo importante es mantenerse durante años-. Yo lo hice con mis patrones cuando tuve. Yo hace 10 años que estoy con lo mío y gracias a Dios me ha ido muy bien. En Dufaur están muy contentos conmigo” concluyó.

Jorge Meier y sus dos borregos en Brasil, junto a amigos de siempre

Jorge Meier, sostiene al último campeón en Bordeu(Bahia Blanca)