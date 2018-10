Divisiones Inferiores: Automoto campeón del torneo apertura en 8va. división

Con dos goles de una de las promesas del fútbol azulgrana, Automoto se consagró este sábado como el campeón en 8va. División del torneo apertura del fútbol menor de la liga de Coronel Suarez.

El cotejo se jugó en cancha de Deportivo Argentino sobre el mediodía y el rojo enfrentó a San Martín de Santa Trinidad. Con dos goles de una de sus máximas figuras Gerónimo Kugler, los chicos de Tornquist ganaron por 2 a 1.

Recordemos la realización de un torneo “Extra” para los menores con los clubes que se anotaron divididos en 4 zonas. Se jugará desde el sábado 27 del corriente a una rueda y clasificarán para los cuartos de final los dos primeros de cada una de ellas.

La zona “A” está integrada por Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª; San Martín de Saavedra se acopla en 8ª), Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª), Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª).

La zona “B” está conformada por Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “C” la componen Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “D” la integran Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Santa Trinidad (6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso (6ª y 8ª).

Las zonas de 5 (A y D) tendrán que jugar una fecha el lunes 19 de noviembre, feriado nacional (Día de la Soberanía Nacional), o en su defecto adelantar entre semana, de manera tal de comenzar con los cruces definitorios el sábado 24.

En cuartos de final se enfrentarán en cada categoría: 1º de la A vs. 2º de la B, 1º de la B vs. 2º de la A, 1º de la C vs. 2º de la D y 1º de la D vs. 2º de la C.

NT y Nuevo Día

Estirpe de goleador. Geronimo Kugler, promesa roja

Juan Gisler, Juan Salazar y Mauricio Kugler junto a los campeones de Octava(Fotos: Facebook Automoto Club deportivo Tornquist)