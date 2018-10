El clásico va 16.30 este domingo

El Clásico de nuestro fútbol se jugará finalmente a la hora 16.30 luego de una propuesta del Club Unión a Automoto y por ende a la Liga de Fútbol.

Este domingo se celebra el día de la madre y la familia. Con buen criterio se estira un poco más el comienzo

Será 14.30 Reserva y 16.30 Primera División

Séptima fecha (interzonales): Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, El Progreso vs. Independiente, Unión de Tornquist vs. Automoto, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento.

Posiciones Zona A

San Martin C 15

Automoto 11

Tiro S 10

Sarmiento 10

D.Sarmiento 9

Indepndiente 8

Puan 8

Peñarol G 5

Unipn P 3

Huanguelen 3

Posiciones Zona B

Racing 12

Union T 10

San Martin ST 10

El Progreso 9

Boca 8

Peñarol P 7

Comercio 7

Tiro Puan 7

Blanco y Negro 7

D.Argentino 5