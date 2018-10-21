Adriana Muscillo preside “Amor Por la Vida”

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AMOR POR LA VIDA

Nueva Comisión Directiva

Asamblea realizada el dia 28/09/2018

Reunión de distribución de cargos realizada el dia 10/10/2018

PRESIDENTE :    Adriana  Muscillo                                                                   

VICEPRESIDENTE :   Lucrecia Tarabelli

SECRETARIO:  Francisco Muñiz

PRO-SECRETARIO:   Alicia Caporicci

TESORERO:  Norberto Marzialetti

PRO-TESORERO:  Maria Esther Schlegel

 

VOCAL TITULAR 1º:  Jorge Fernández

VOCAL TITULAR 2º:  Marta Schamberger

 

VOCAL SUPLENTE 1º:   Alejo Flores

VOCAL SUPLENTE 2º:  Enrique González

 

REVISOR DE CUENTAS 1º:  Raquel García

REVISOR DE CUENTAS 2º:  Teresa Agostino

REVISOR DE CUENTAS 3º:  Manuel Palavecino

 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE :  Irma Gutiérrez

Adriana Muscillo preside la Asociación Civil “Amor Por la Vida”