Adriana Muscillo preside “Amor Por la Vida”
AMOR POR LA VIDA
Nueva Comisión Directiva
Asamblea realizada el dia 28/09/2018
Reunión de distribución de cargos realizada el dia 10/10/2018
PRESIDENTE : Adriana Muscillo
VICEPRESIDENTE : Lucrecia Tarabelli
SECRETARIO: Francisco Muñiz
PRO-SECRETARIO: Alicia Caporicci
TESORERO: Norberto Marzialetti
PRO-TESORERO: Maria Esther Schlegel
VOCAL TITULAR 1º: Jorge Fernández
VOCAL TITULAR 2º: Marta Schamberger
VOCAL SUPLENTE 1º: Alejo Flores
VOCAL SUPLENTE 2º: Enrique González
REVISOR DE CUENTAS 1º: Raquel García
REVISOR DE CUENTAS 2º: Teresa Agostino
REVISOR DE CUENTAS 3º: Manuel Palavecino
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE : Irma Gutiérrez
Adriana Muscillo preside la Asociación Civil “Amor Por la Vida”