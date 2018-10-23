Alerta meteorológico para el sudoeste bonaerense
ALERTA METEOROLÓGICO NRO 4 PARA EL SUDOESTE DE BUENOS AIRES POR ABUNDANTES PRECIPITACIONES.
SITUACIÓN:
SOBRE EL OESTE DEL AREA DE COBERTURA HAN COMENZADO A REGISTRARSE PRECIPITACIONES EN FORMA DE LLUVIA MODERADA, SE PREVÉ QUE DURANTE EL TRANSCURSO DEL DIA DE HOY ESTAS CONDICIONES SE EXTIENDAN GRADUALMENTE AL RESTO DE LA REGIÓN. LA INTENSIDAD DE LAS PRECIPITACIONES TENDERA A DISMINUIR HACIA EL DIA JUEVES 25. DURANTE EL PERIODO DE PRONOSTICO SE PREVEN VALORES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA ENTRE 20 Y 40 MM.
FUENTE: SMN