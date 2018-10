Fútbol: Definieron detalles del torneo ‘Extra’ de inferiores

La incorporación de Independiente para jugar el torneo “Extra” de divisiones inferiores surgió como la principal novedad emanada de la reunión que este lunes, en el recinto de Las Heras 1.062, llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El club de Pueblo San José pidió disculpas por no haber podido asistir a la reunión de la semana pasada donde se organizó la competencia por estar sus dirigentes abocados a otras actividades de la institución y pidió se contemple la posibilidad de participar con 5ª, 6ª y 8ª.

El cuerpo que preside Ernesto Manuel Palenzona accedió a dicha solicitud y de tal forma el club rojo se suma a la zona “D” que está compuesta por los clubes de Coronel Suárez y los pueblos alemanes, en la inteligencia que no se extenderá el desarrollo dado que en la forma anterior quedaba uno libre.

Además San Martín de Santa Trinidad agregó la 5ª división para el certamen cuyo comienzo se fijó para el sábado 27 del corriente en las zonas “A” y “D” y recién para el 3 de noviembre las zonas “B” y “C” que tienen menos integrantes.

Cabe señalar que las zonas “A” y “D”, las de más clubes, tendrán que jugar la última fecha entre el lunes 19 (feriado nacional) y el jueves 22 de noviembre, de manera tal de comenzar con los cruces definitorios el sábado 24.

En los cuatro grupos en que están divididos los clubes se jugará a una sola rueda y clasificarán para los cuartos de final los dos primeros de cada uno de ellos. El fixture se dará a conocer este martes.

La zona “A” está integrada por Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª; San Martín de Saavedra se acopla en 8ª), Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª y 8ª), Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª) y Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª).

La zona “B” está conformada por Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “C” la componen Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

La zona “D” la integran Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Santa Trinidad (5, 6ª, 7ª y 8ª), El Progreso (6ª y 8ª) e Independiente (5ª, 6ª y 8ª).

En cuartos de final se enfrentarán en cada categoría: 1º de la A vs. 2º de la B (partido I), 1º de la B vs. 2º de la A (partido II), 1º de la C vs. 2º de la D (partido III) y 1º de la D vs. 2º de la C (partido IV).

En semifinales se cruzarán los ganadores de los partidos I vs. IV y II vs. III. Posteriormente los vencedores protagonizarán la final.

Claudio Meier – Nuevo Día