Fútbol: El torneo ‘Extra’ de inferiores ya tiene su fixture

Se dio a conocer este martes, en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, el programa de partidos del torneo “Extra” de divisiones inferiores.

Cabe recordar que las zonas “A” y “D”, que son las de mayor número de participantes, comenzarán el próximo sábado 27, mientras las zonas “B” y “C”, las de menor cantidad, recién se pondrán en marcha el sábado 3 de noviembre.

Zona “A”

-Primera fecha: Club Sarmiento “A” vs. Tiro Federal de Puan y Puan F. Club vs. Unión Pigüé. Libre: Club Sarmiento “B”.

-Segunda fecha: Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento “B” y Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club. Libre: Unión Pigüé.

-Tercera fecha: Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé. Libre: Club Sarmiento “A”.

-Cuarta fecha: Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Puan y Club Sarmiento “A” vs. Club Sarmiento “B”. Libre: Puan F. Club.

-Quinta fecha: Club Sarmiento “B” vs. Puan F. Club y Unión Pigüé vs. Club Sarmiento “A”. Libre: Tiro Federal de Puan.

Zona “B”

-Primera fecha: Empleados de Comercio vs. San Martín de Carhué y Racing Club vs. Atlético Huanguelén.

-Segunda fecha: Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio y San Martín de Carhué vs. Racing Club.

-Tercera fecha: Empleados de Comercio vs. Racing Club y Atlético Huanguelén vs. San Martín de Carhué.

Zona “C”

-Primera fecha: Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist y Automoto vs. Peñarol de Pigüé.

-Segunda fecha: Automoto vs. Deportivo Argentino y Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist.

-Tercera fecha: Deportivo Argentino vs. Peñarol de Pigüé y Unión de Tornquist vs. Automoto.

Zona “D”

-Primera fecha: Boca Juniors vs. Blanco y Negro; Deportivo Sarmiento vs. El Progreso e Independiente vs. San Martín de Santa Trinidad.

-Segunda fecha: Deportivo Sarmiento vs. Boca Juniors; San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y El Progreso vs. Independiente.

-Tercera fecha: Boca Juniors vs. El Progreso; San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro vs. Independiente.

-Cuarta fecha: Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro; El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad e Independiente vs. Boca Juniors.

-Quinta fecha: Boca Juniors vs. San Martín de Santa Trinidad; Blanco y Negro vs. El Progreso e Independiente vs. Deportivo Sarmiento.

Claudio Meier – Nuevo Día