Se viene la ‘Milonga a la Carta’ en el Centro de Jubilados

El venidero sábado, 27 de octubre, se realizará en el Centro de Jubilados y Pensionados la ‘Milonga a la Carta’, organizada por el Taller de Tango de dicha institución.

El evento, que ya lleva varias ediciones, tendrá lugar a partir de las 21.30 hs con las entradas a un valor de $100.

Desde la organización, Silvia Diaz indicó que “le hemos puesto muchísima pila al evento, como hay gente que no se acerca porque no sabe bailar tango y no se anima, le dimos un giro y en la milonga pasada se divirtieron todos muchísimo, tanto los que sabían bailar como los que no”.

“Nos adaptamos a todos los ritmos y los disfrutamos, tratamos que la gente se sienta bien, se divierta y se anime”, añadió.

La noche tendrá varias sorpresas y contará con la presentación de la pareja de tango integrada por la tornquistense Sofía Cruciani y su pareja Agustin Tornaquindici, quien recorrió el mundo bailando y acompañó a grandes artistas como Cacho Castaña, Iñaki Urlezaga y Mora Godoy.

Habrá servicio de cantina durante todo el evento y estará a cargo de la cooperadora del Jardín Nº 901.

Por reservas y consultas, comunicarse a los números (0291) 154709540 o 154740103.

