Carlos Castagneto en Tornquist: “Aprobar el Presupuesto 2019 hubiese sido una falta de respeto para el pueblo”

En el marco de una recorrida por nuestra región, este viernes por la tarde estuvo presente en nuestra ciudad Carlos Castagneto, Diputado Nacional del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires.

El legislador platense llegó hasta la Unidad Básica, donde fue recibido por Víctor Leal, Gustavo Trankels (presidente y vicepresidente del PJ, respectivamente), y un nutrido grupo de personas de diferentes extracciones peronistas, con quienes mantuvo una reunión en la que se abordó la actualidad del justicialismo y su futuro de cara al próximo año electoral.

Luego, el también referente del grupo Kolina brindó una conferencia de prensa, donde se refirió al Presupuesto 2019 tratado y aprobado por mayoría en el Congreso Nacional el último miércoles tras una maratónica y caliente sesión.

“Este presupuesto es obsoleto, inconsistente y cruel. Obsoleto porque cuando cada ministerio presentó sus metas para el año siguiente, el Gobierno tenía más ministerios de los que tenía, y los ministros no pudieron venir porque no conocían que les había quedado dentro de presupuesto; inconsistente, porque las políticas macro y microeconómicas del presupuesto son inconsistentes; y cruel porque no está en el pueblo dentro del presupuesto, que se destina pura y exclusivamente a pagar intereses de la deuda, sobre lo que nosotros no pudimos ver el convenio de entendimiento con el FMI”, manifestó.

“Aprobar este presupuesto, para nosotros los diputados, hubiese sido una falta de respeto para el pueblo”, afirmó y sostuvo que en el proyecto “para salud no hay nada, no hay plata para terminar las nuevas universidades, ni para el mantenimiento de las escuelas”.

“También es muy duro para las provincias –continuó- porque la capacidad de endeudamiento del estado nacional con este acuerdo está llegando al 80% del PBI; sumando al recorte que les están haciendo con el Fondo Sojero y con los subsidios al transporte”.

El ex viceministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Cristina Kirchner criticó además la suba de las escalas de los Bienes Personales. “Tanto que se jactó el macrismo de que ellos defendían la campo, ahora le ponen un impuesto a bienes personales y le sacaron la renta presunta. Y defienden con exención impositiva a un sector muy minúsculo que usufructúa con los dueños de los campos y se lleva la plata afuera”, aseguró.

“Si este presupuesto se aprueba en el Senado va a haber una doble recesión y va a haber deflación, que quiere decir un enfriamiento absoluto de la economía con inflación. El déficit cero (planteado en el presupuesto) no existe en el mundo, como la pobreza cero. Para este año plantearon una inflación del 15% y vamos a terminar con el 47%. Y el año que viene si bajan las tasas de interés, el dólar se va a disparar”, afirmó.

“Que este gobierno ponga un poco la mirada en el pueblo, porque la gente la está pasando mal y nos quieren hacer acostumbrar que los argentinos somos pobres y que tenemos que vivir como pobres”, sostuvo y adelantó que el oficialismo tendría la mayoría para aprobar el Presupuesto en el Senado.

En ese sentido, Castagneto se refirió a los legisladores del justicialismo que votaron a favor del Presupuesto. “Hay quienes son peronistas por conveniencia y otros por convicción, y aquellos que votan este presupuesto de peronistas tienen poco. Algunos dicen ser peronistas pero ideológicamente son neoliberalistas”, disparó.

“LA GENTE SE CANSA DE LA FOTO”

Más adelante, el diputado nacional de FPV habló sobre una posible unidad del peronismo y, en esa dirección, consultado sobre la imagen de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto juntos, sostuvo que “la gente se cansa de la foto, quiere saber qué proyecto tenemos y cómo le devolvemos a la alegría”.

“Hay que trabajar en 30 o 40 puntos para que, los que coincidamos, tengamos un proyecto a partir de 2019 en el que restituyamos los derechos perdidos pero también tengamos nuevas iniciativas. Hay una nueva generación que nosotros, como políticos, tenemos que volver a enamorar, porque la juventud viene con una fuerza y un patriotismo, por esto debemos tener una propuesta que los incluya y escucharlos”, consideró.

SU APOYO AL ABORTO LEGAL EN MEMORIA DEL DR. FAVALORO

Por último, Castagneto se refirió a su voto positivo a la Ley de Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, indicando que “no estoy de acuerdo con el aborto en sí, pero lo acompañé porque el proyecto dice que es voluntario y que la mujer es la que decide hacer la interrupción del embarazo”.

También explicó que otro de los motivos fue por su vínculo con el Dr. René Favaloro: “Cuando jugué en Gimnasia me hice amigo de él y en 1984 ya me hablaba que se tenía que salir una ley porque el aborto se iba a seguir haciendo igual; y que las mujeres de bajos recursos abortan en cualquier lugar y fallecen y las de mejor posición económica van a practicarlo a una clínica y no les pasa nada”.

