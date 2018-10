Carlos Graff cumple 500 partidos como DT de Unión

El de este domingo no será un cotejo más para Carlos Graff, no solo porque es el clásico ante Automoto, sino también porque cumplirá nada menos que 500 partidos como director técnico de la Primera división de Unión.

El entrenador más ganador de la historia futbolística de la institución Verde fue entrevistado por Enrique Correa y se refirió a su llegada al club y su futuro.

“Bocha Cavalli me trajo en 1984 para que dirigiera la Reserva y salimos campeones. En ese equipo atajaba el recordado ‘Gege’ Bolletta y jugaban, entre otros, Miguel Idoeta, Juanito Salazar, Luis Braun, Yayo Delgado, Caco Alchao y Nelson Trinchera”, comentó.

En 1985, con tan solo 25 años, fue ayudante de campo de Horacio Kaddour en Primera y al año siguiente asumió como director técnico del primer equipo, consagrándose campeón de la Liga de Las Sierras en esa temporada, “donde me tocó jugar la final ante Automoto”, y en las dos siguientes.

“Tuve un poco de suerte porque gané muchas finales, tanto en Reserva como en Primera, y la alegría de ganar muchos clásicos y jugar finales”, expresó.

Entre los jugadores que más recuerda de sus primeros años como orientador del primer equipo, mencionó a ‘Gege’ Bolletta, “quien conmigo salió campeón por primera vez en Reserva y en Primera; y chicos de afueran que llegaron como refuerzos y dejaron su huella porque son muy buena gente”.

“Son algunos de ellos Julio Román, el ‘Cordobés’ Fernández, José Salika, ‘Flaco’ Tour, Luis Valpardo, Rubén Alcoba, Mario Bruñini y Fabio Vázquez”, como así también jugadores de la cantera del club que hoy siguen ligados al ámbito futbolístico por sus hijos o por su función, como Miguel Idoeta, Juan Salazar y Walter Di Biase.

También recordó a futbolistas que llegaron desde su clásico rival, como Danielo Sandobal, Mario Brau y Alejandro Delorte, goleador del equipo campeón del Interligas 1999, en el que Graff no solo era entrenador, sino además presidente de la institución.

Por otra parte, consultado por su futuro, ‘El Rey’ aseguró que este es su último año como entrenador: “No voy a seguir dirigiendo, me opero a mediados de noviembre y después me tengo que cuidar y hacer muchas cosas que no me van a permitir dedicarle tiempo al futbol”

“Además Carlos Graff algún día se tiene que ir”, consideró y afirmó que “en el club hay gente capacitada para estar dirigiendo”. “Al que venga le va a quedar un material humano interesante, Unión tiene un plantel propio para, por lo menos, cuatro años más”, añadió.

Nota completa: