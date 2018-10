Torneo extra de divisiones inferiores

Se puso en marcha este sábado, únicamente con partidos de las zonas “A” y “D” que son las que tienen mayor número de equipos, el torneo denominado “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En los 15 enfrentamientos que se desarrollaron hubo un reparto equitativo de resultados, dado que se registraron 5 triunfos locales, 6 victorias visitantes y 4 empates, 3 de estos últimos en el choque entre Boca y Blanco y Negro.

Cabe recordar que en los cuatro grupos en que están divididos los clubes se jugará a una sola rueda y clasificarán para los cuartos de final los dos primeros de cada uno de ellos.

En cuartos de final se enfrentarán en cada categoría: 1º de la A vs. 2º de la B (partido I), 1º de la B vs. 2º de la A (partido II), 1º de la C vs. 2º de la D (partido III) y 1º de la D vs. 2º de la C (partido IV).

En semifinales se cruzarán los ganadores de los partidos I vs. IV y II vs. III. Posteriormente los vencedores protagonizarán la final.

Los resultados registrados en la jornada inaugural responden al siguiente detalle:

Zona “A”

Quinta: Club Sarmiento 3, Tiro Federal de Puan 1 y Puan F. Club 3, Unión Pigüé 1.

Sexta: Club Sarmiento 4, Tiro Federal de Puan 0. Libre: Puan F. Club.

Séptima: Puan F. Club 1, Unión Pigüé 3. Libres: Club Sarmiento “A” y Club Sarmiento “B”.

Octava: Club Sarmiento 1, Tiro Federal de Puan 0 y San Martín de Saavedra 1, Unión Pigüé 1. Libre: Club Sarmiento “B”.

Zona “D”

Quinta: Boca Juniors 1, Blanco y Negro 1 e Independiente 1, San Martín de Santa Trinidad 4. Libre: Deportivo Sarmiento.

Sexta: Boca Juniors 1, Blanco y Negro 1; Deportivo Sarmiento 4, El Progreso 3 e Independiente 0, San Martín de Santa Trinidad 1.

Séptima: Boca Juniors 0, Blanco y Negro 1. Libres: Deportivo Sarmiento y San Martín de Santa Trinidad.

Octava: Boca Juniors 0, Blanco y Negro 0; Deportivo Sarmiento 1, El Progreso 3 e Independiente 0, San Martín de Santa Trinidad 8.

Próxima fecha

El sábado que viene se desarrollará una nueva programación, ya con actividad en las cuatro zonas en que están divididos los equipos. El detalle de enfrentamientos es el siguiente:

Zona “A” (segunda): Tiro Federal de Puan vs. Club Sarmiento “B” (8ª); Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 7ª) y Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra (8ª). Libre: Unión Pigüé.

Zona “B” (primera): Empleados de Comercio vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Racing Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “C” (primera): Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “D” (segunda): Deportivo Sarmiento vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Independiente (6ª y 8ª).

Claudio Meier