Unión otra vez dueño del clásico

En un reñido partido Unión se quedó con el clásico en su cancha frente a Automoto por 1 a 0 con un tanto de Tomás Terrugi a los 28 minutos del primer tiempo. Automoto perdió a Arturo Peralta por expulsión y a Mauricio Kugler por la protesta. En la cancha Peralta no había participado de la jugada en cuestión aunque el arbitro le mostró la roja. Además hubo dos goles anulados por el árbitro al azulgrana, por posición adelantada que generaron mucha polémica en el cotejo.

En división reserva Automoto le quito el invicto al derrotar a Unión por 2 a 1, anotaron Juan Cabrera y Mariano Egler. El descuento Matias Fritz.

Unión con este triunfo saca dos partidos de ventaja en el historial con 16 ganados contra 14 de Automoto y 14 empates.

Federico Franco(Union T)

“El primero me pareció que estaba un paso adelantado. Es muy fina y el último es muy difícil de decirlo. Quedo atrás de la jugada yo y hay muchas piernas. Hicimos un primer tiempo muy bueno. Tuvimos bastantes chances .Después un clásico por más que ellos tenían uno menos, se vienen y empezás a cuidar el resultado y creo que fueron un poco mejor en el segundo tiempo. Pero la que tenés la tenes que meter y después defenderla a muerte y eso hicimos. Somos un grupo corto y muy unido. El arquero hoy fue una de las figuras. Venimos por buen camino. Fuimos finalistas el torneo pasado. Entre los 4 mejores. Hay que seguir por este camino”

Angelo Grassi(Union T)

“El partido estuvo difícil. Encontramos el gol y pudimos mantener la diferencia. Yo vengo arrastrando una pubalgia desde principio de año y estamos tratando de guardarme para los cruces”

Jose Luis Teyseyre(Union)

“Esto es emocionante. Me siento un hincha más del club hoy. Estoy emocionado pase dos semanas bastante complicadas pero me siento un hincha más”

Adrián Buoncompagni(Unión)

“Mucha alegría. Muy contento. La verdad que los compañeros una barbaridad. Un apoyo increíble. Fue offside la ultima jugada estaba atrás mío cuando vino el remate. Un abrazo para toda la gente de Tornquist y para mis viejos que están acá”

Agustin Franco(Automoto)

“No se la última jugada pero el primer gol que nos anula es muy claro que está habilitado y la segunda jugada creo que también arranco desde atrás. Ahora ya está, sabíamos que iba a ser así. Te mandan dos líneas que no están a la altura de un partido de esta característica Eso también es un error. Hacen una fecha de clásicos cuando estamos falto de árbitros. No nos pueden mandar estos dos líneas. El primer gol nos deice el árbitro que está habilitado pero el no puede hacer nada porque el línea se lo marca. No lo entiendo”

Lucas Jiménez(Automoto)

“Como se dio el resultado. Como se vio el partido y como lo trabajamos nosotros lo más justo hubiese sido por lo menos llevarnos algo de acá. Creo que hicimos los méritos suficientes en igualdad de condiciones y hasta con un jugador menos creo que lo tuvimos ahí como para llevarnos algo mas de la cancha. Para mi el primer gol fue legítimo porque arranco atrás del marcador pero es como hablamos recién adentro del vestuario. Si hacemos dos goles y no podemos sumar puntos, cuantos tenemos que hacer para ganar acá. Siempre pasa lo mismo. Hay cosas raras”

Leonardo Rossi(Arbitro)

Como vio el clásico?

-Complicado, muy hablado por momentos Traté de llevarlo lo mejor posible y bueno creo que salió bien dentro de los carriles que puede ser un clásico.

Sobre la expulsión de Arturo Peralta

-Esto es fútbol. Hace unos cuantos años soy árbitro. No es la primera vez que me va a pasar. Lo hablé con Arturo que es un jugador que yo lo he dirigido muchas veces. Un tipo muy correcto. Lo que voy a hacer ahora en la liga es informar de que expulso mal a Peralta y como hombre de bien me tengo que hacer cargo cuando me equivoco. No puedo volver atrás la jugada porque me juegan rápido. No puedo volver par atrás porque ya jugó la pelota y reglamentariamente no puedo hacer ingresar a Arturo. Lo hable con Arturo. El expulsado esta bien es Lacasta y me equivoque. Eso se va a ver reflejado en el informe que voy a presentar en la Liga.

Con respecto a los dos goles anulados a Automoto

-El reglamento es claro puede estar adelantado como Franco o puede interferir al arquero como el que realmente estaba en off side. Lo mismo exactamente pasó en el primer gol anulado en el primer tiempo. Interferir al arquero es Offside.

Rossi, el árbitro del clásico admitió el error en la expulsión pero ratificó los dos goles anulados a Automoto(Foto:Gaspar Olle)

Resultados

At Huanguelen 1 Boca 3

(Stan) (A.Nogorovsky,Suples,Rowein)

Sarmiento 1 Peñarol 2

(Pazos) (Cavalier/Monterrubianesi)

Union 3 D Argentino 1

(Palma/Cabral x 2) (Garcia)

Tiro Suarez 1 San Martin ST 0

(Muñoz)

San Martin C 1 Racing 1

(Torres ) (Florisich)

Comercio 5 Peñarol G 1

(Correa x 2/Orona/De la Canal/Lucero) (Wisner)

El Progreso 1 Independinte 0

(Schroh)

Union T 1 Automoto 0

(Terrugi)

Tiro P 2 Puan FC 2

(Ruesga/Lucien) (Gigena/Ibarra)

Blanco y Negro 1 D sarmiento 1

(Balvidares) (Fernandez)

Posiciones Zona A

San Martin C 16

Tiro S 13

Automoto 11

Sarmiento 10

D.Sarmiento 10

Puan 9

Independiente 8

Union P 6

Peñarol G 5

Huanguelen 3

Octava fecha: Independiente vs. Club Sarmiento, Unión Pigüé vs. Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Peñarol de Guaminí, San Martín de Carhué vs. Puan F. Club y Deportivo Sarmiento vs. Automoto.

Posiciones Zona B

Racing 13

Union T 13

El Progreso 12

Boca 11

San Martin ST 10

Peñarol P 10

Comercio 10

Tiro Puan 8

Blanco y Negro 8

D.Argentino 5

Octava fecha: Boca Juniors vs. Blanco y Negro, Unión de Tornquist vs. El Progreso, Tiro Federal de Puan vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. San Martín de Santa Trinidad y Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Argentino.

