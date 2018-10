Unión y Automoto en una nueva edición del clásico a las 16 de este domingo

Unión y Automoto se verán las caras una vez más en el estadio Juan J Bolletta Será ese domingo desde la hora 14 en reserva y 16 horas en primera división.

El clásico irá por FM de la Ciudad con transmisión desde la hora 15.30 con relatos de Raul Schwab y comentarios de Enrique Correa. www.delaciudad99.com.ar

Séptima fecha (interzonales): Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. San Martín de Santa Trinidad, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, El Progreso vs. Independiente, Unión de Tornquist vs. Automoto, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento.

Posiciones Zona A

San Martin C 15

Automoto 11

Tiro S 10

Sarmiento 10

D.Sarmiento 9

Indepndiente 8

Puan 8

Peñarol G 5

Unipn P 3

Huanguelen 3

Posiciones Zona B

Racing 12

Union T 10

San Martin ST 10

El Progreso 9

Boca 8

Peñarol P 7

Comercio 7

Tiro Puan 7

Blanco y Negro 7

D.Argentino 5