Carlos Graff en sus 500 partidos como DT: “Al Club Unión le brindé todo lo que tuve a mi alcance”

Este domingo en el clásico de Tornquist, Carlos Graff cumplió nada menos que 500 partidos como director técnico de la Primera división de Unión.

En ese marco, ‘El Rey’ fue homenajeado antes del cotejo del Verde ante Automoto recibiendo, en manos del presidente del club, Germán Pettinari, y de sus hijos Juan Ignacio y Camila, una camiseta con el número 500 y su nombre.

Durante una entrevista con FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire”, este lunes el carismático entrenador expresó sus sensaciones luego del reconocimiento: “Estoy muy contento, el fútbol me dio más alegrías que tristezas, tuve muchas satisfacciones”.

“La gente del club siempre me ha apoyado, acá tuve muchos triunfos y eso me reconforta, porque no es nada fácil dirigir 500 partidos en una misma institución. Me han pasado cosas y me bancaron. Ahora el club me reconoció y yo le he brindado todo lo que tuve a mi alcance”, señaló.

Respecto a su futuro inmediato, Graff comentó que dentro de algunos días se debe someter a una intervención quirúrgica, por lo que estará por un tiempo afuera de las canchas: “Volveré cuando pueda entrar a la cancha para darle una mano a los chicos que quedan, José Flores y ‘Nacho’ Dello Russo, y ayudándolos en lo que pueda desde mi experiencia”.

‘El Rey’ debutó como entrenador de la Primera división de Unión en 1986 con tan solo 25 años, y se mantuvo en el cargo hasta la temporada 2002. En ese lapso, fue campeón de la Liga de las Sierras en 1986, 1987, 1988, 1992, 1995, 1996, 1997 y 1999.

También consiguió el título deportivo más importante de la institución, que fue el Torneo Regional Interligas 1999, logrando el ascenso al Argentino B. Además, en ese momento no solo era el entrenador, sino también el presidente de la institución.

EL ARBITRAJE DEL DOMINGO

Por otra parte, Carlos Graff se refirió al arbitraje de Leonardo Rossi en el clásico de este domingo.

“Sé que la expulsión a Peralta fue injusta porque la infracción era de Lacasta”, dijo pero aseguró que “a nosotros el último partido nos perjudicaron, el árbitro dijo que amonestó a Correa y no fue así, al igual que la expulsión de Stefanof que estuvo mal hecha”.

Sin embargo, sostuvo que “si vas en contra de los árbitros también salís perjudicado, los árbitros también se equivocan”. “Sigo pensando que nadie se equivoca con intensión, esto es futbol, lo vemos también a nivel profesional”, indicó.

Nota completa: