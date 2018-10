Eduardo Salvi: “Tenemos que aceptar los arbitrajes como vienen si no hacemos nada por mejorarlos”

Este lunes en diálogo con FM de la Ciudad 99.5 “Nuevo Aire”, el entrenador de Automoto, Eduardo Salvi, prefirió no opinar sobre el arbitraje de Leonardo Rossi en el clásico de Tornquist frente a Unión, donde al azulgrana le anularon dos goles y le expulsaron mal a un jugador.

“No quiero hablar de los árbitros porque es un tema recurrente del cual hablamos todos, y soy uno de los responsables, junto a todos los técnicos, de no salir en apoyo a Juan Manuel Dietrich (entrenador de Peñarol de Pigüé) cuando habló de los arbitrajes”, manifestó el orientador Pigüense.

“Así que –continuó- cuando me toca a mí me tengo que callar la boca y dejar que todo siga. Mientras no cambiemos esta posición y situación del tema arbitraje, tenemos que aceptar lo que viene y como viene”.

Respecto a la anulación de los dos tantos del azulgrana y a la tarjeta roja a Arturo Peralta, Salvi indicó: “de mi óptica no puede decirlo (si estaban bien o mal anulados) porque los árbitros están mejor ubicados que yo, y desde el banco no puedo ver las posiciones de la líneas de off side; y de la expulsión tampoco, más allá de que sabía que Peralta era el que no se tenía que ir”.

“Tenemos que aceptarlo si no hacemos nada ninguno por tratar de mejorarlo”, reiteró respecto a la actuación de los árbitros en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por otra parte, sobre el partido en sí, el DT señaló que “fue parejo y quizás pudimos tener el empate, aunque de contragolpe en el final Unión también tuvo sus chances”.

“Estoy dolido por la derrota, porque un buen resultado nos caía bien, pero ahora hay que remarla en los partidos que nos quedan porque la idea es pelear por el primer y segundo puesto de la zona”, agregó.

El del próximo domingo ante Deportivo Sarmiento en Coronel Suárez será “otro partido duro”. “Estamos necesitados de puntos, por lo que tenemos que ir a sacar un buen resultado y traernos, si es posible, los tres puntos”.

“Esto es futbol y hay que saber que se puede perder, empatar o ganar. Ahora vamos a tratar de levantar esto a partir del martes, que el resultado ante Unión no caiga mal y buscar revertirlo el domingo”, cerró.

