35 años de democracia: Raúl Alfonsín presidente y Néstor Catani intendente

Este 30 de octubre se cumplen 35 años del regreso de la democracia a nuestro país, tras más de siete años de dictadura militar, con las elecciones generales de en las que triunfó la Unión Cívica Radical. En aquel 1983, el Dr. Raúl Alfonsín se convirtió en el nuevo Presidente de la Nación y Néstor ‘Bocha’ Catani en Intendente Municipal de Tornquist.

Durante una entrevista realizada por Miguel Herrada en 2013, ‘Bocha’ recordó aquellos años y sus comienzos en política: “comencé a militar en el derrocamiento de Arturo Illia y a partir de ahí nunca más me detuve”.

“Empecé a trabajar en todos lados ya que mi profesión me permitió estar en media Provincia de Buenos Aires. En esa época recién empezaba a surgir el tema de la política y se charlaba con uno y con otro sin saber hasta donde podían llegar las consecuencias. Sin embargo nadie me molestó y pude hacer grandes amigos”, comentó.

Sobre los duros críticos que tenía de la estructura de la UCR, Catani aseguró que “no me preocupó porque los que estábamos en política sabíamos que no podíamos estar todos de acuerdo, pero sí lo estuvimos en un punto fijo y llevamos las cosas adelante entre todos; no solo los radicales, sino los justicialistas, y hemos logrado una amistad tan grande que aún se mantiene”.

“Tuvimos una época muy linda, a mí me ayudaron muchísimo desde arriba”, afirmó y recordó, en ese sentido, su amistad con Raúl Alfonsín: “fue extraordinario, lo conocí en el derrocamiento de Illia, me lo presentó Rubio Picado, por entonces diputado de Tornquist, y ahí empezó la relación con el expresidente”.

“FUIMOS UN EJEMPLO DE CONVIVENCIA PARA LA COMUNIDAD”

Uno de los emblemas dentro del primer Concejo Deliberante desde la vuelta de la democracia fue la concejal por el Partido Justicialista Haydee De Larena ‘Suchi’, quien siempre destacó la buena relación y el consenso entre todos los integrantes del cuerpo deliberativo.

“A mí no me gusta pelear, sino consensuar. Durante esos años que tuve tuvimos una convivencia que no me canso de preponderar, fuimos un ejemplo para la comunidad”, destacó en una nota hace algunos años atrás.

“Eran años duros y sin conocimiento, ninguno teníamos experiencia, empezamos todos de la nada pero con buena voluntad”, señaló y aseguró que “si mañana me ofrecieran ser concejal acepto otra vez, porque me gusta; no nací para hacer política, pero estoy para trabajar para la comunidad y eso fue lo que siempre me dio fuerzas”.

“RECUERDO CON MUCHO CARIÑO AL DR. RAÚL ALFONSÍN”

María Luisa Kugler acompañó al radicalismo en la campaña de 1983 y, cuatro años más tarde, ganó las elecciones locales y se convirtió en intendente del distrito, cargo en el que se mantuvo hasta 1991.

Este martes, recordó la histórica fecha del 30/10/1983: “Me siento emocionada y lo recuerdo con mucho cariño al Dr. Raúl Alfonsin. En mi intendencia tuve a él dos años como presidente (hasta 1989), pero nuestra amistad continuó a través de los años y lo acompañé en su último momento. Estoy feliz de haber sido protagonista de la historia”.

“El Dr. Alfonsín fue un grande, un maestro para todos, ojalá todos lo imiten y podamos sacar el país adelante”, afirmó y rememoró la visita a Tornquist del fallecido expresidente: “recorrió el pueblo en sulqui y le regalamos un saco de lana hilada, estaba muy contento ese día”.

“Además conoció a su ahijado Raúl Schwab (por ser el séptimo hijo varón), para quien debe ser un orgullo tener de padrino a un presidente de esa categoría”, cerró ‘Marisa’.

Néstor ‘Bocha’ Catani (2013):

Haydee ‘Suchi’ De Larena (2013):

María Luisa ‘Marisa’ Kugler (2018):