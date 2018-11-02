Convoca a asamblea el Sportman Club de Tres Picos

Deportivas Lecturas: 50
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

CLUB TRES PICOS “SPORTMAN”

INVITA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL A REALIZARSE EN SUS INSTALACIONES EL DIA 1 DE DICIEMBRE A LAS 18 HS

 

ORDEN DEL DIA:

1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.

2º APROBACIÓN MEMORIA Y BALANCE AL 31-10-2018.

3º ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, APRUEBEN Y FIRMEN EL ACTA.

4º RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.

5º CONSIDERACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL

 

 

JOSÉ ANGEL CALVISMONTI                                                   AMELIA BEATRIZ CALVISMONTI

PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIA

 