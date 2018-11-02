Convoca a asamblea el Sportman Club de Tres Picos
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CLUB TRES PICOS “SPORTMAN”
INVITA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL A REALIZARSE EN SUS INSTALACIONES EL DIA 1 DE DICIEMBRE A LAS 18 HS
ORDEN DEL DIA:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.
2º APROBACIÓN MEMORIA Y BALANCE AL 31-10-2018.
3º ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, APRUEBEN Y FIRMEN EL ACTA.
4º RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
5º CONSIDERACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL
JOSÉ ANGEL CALVISMONTI AMELIA BEATRIZ CALVISMONTI
PRESIDENTE SECRETARIA