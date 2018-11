LRF – Divisiones inferiores: La fecha se jugó a medias

Por el mal estado de algunas canchas, producto de las últimas lluvias, este sábado se jugó a medias la programación del torneo “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

De los 31 partidos previstos sólo se disputaron 17 en virtud de que cinco enfrentamientos entre clubes fueron suspendidos, medida que se adoptó entre el viernes a la noche en su mayor parte y el sábado a la mañana.

En el caso de Deportivo Argentino avisó el viernes que su campo de juego no estaba en condiciones y le propuso a su rival, Unión de Tornquist, cambiar la localía, aunque el escenario del club serrano presentaba el mismo inconveniente.

Este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la LRF que preside Ernesto Manuel Palenzona, deberá determinarse si el sábado que viene el torneo sigue su curso normal y se disputan las confrontaciones que quedaron pendientes.

La síntesis de la jornada sabatina, que presentó la disputa de la segunda fecha en las zonas “A” y “D” y la primera en las zonas “B” y “C”, es la siguiente:

Zona “A”

-Quinta: suspendido Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club. Libres: Unión Pigüé y Tiro Federal de Puan.

-Sexta: suspendido Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club. Libre: Tiro Federal de Puan.

-Séptima: suspendido Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club. Libres: Unión Pigüé y Club Sarmiento “B”.

-Octava: Tiro Federal de Puan 5, Club Sarmiento “B” 0. Suspendido Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra. Libre: Unión Pigüé.

Zona “B”

-Quinta: Empleados de Comercio 2, San Martín de Carhué 0 y Racing Club 1, Atlético Huanguelén 0.

-Sexta: Empleados de Comercio 1, San Martín de Carhué 3 y Racing Club 4, Atlético Huanguelén 1.

-Séptima: Empleados de Comercio 5, San Martín de Carhué 1 y Racing Club 2, Atlético Huanguelén 0.

-Octava: Empleados de Comercio 0, San Martín de Carhué 1 y Racing Club 0, Atlético Huanguelén 2.

Zona “C”

-Quinta: Automoto 1, Peñarol de Pigüé 2. Suspendido Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist.

-Sexta: Automoto 2, Peñarol de Pigüé 3. Suspendido Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist.

-Séptima: Automoto 6, Peñarol de Pigüé 2. Suspendido Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist.

-Octava: Automoto 3, Peñarol de Pigüé 1. Suspendido Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist.

Zona “D”

-Quinta: Deportivo Sarmiento 0, Boca Juniors 1. Suspendido San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro. Libre: Independiente.

-Sexta: Deportivo Sarmiento 0, Boca Juniors 1. Suspendidos San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y El Progreso vs. Independiente.

-Séptima: Deportivo Sarmiento 2, Boca Juniors 0. Suspendido San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro.

-Octava: Deportivo Sarmiento 0, Boca Juniors 1. Suspendidos San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro y El Progreso vs. Independiente.

PRÓXIMA FECHA

La siguiente programación del torneo se ajusta al siguiente detalle:

-Zona “A” (tercera): Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan (5ª y 6ª); San Martín de Saavedra vs. Tiro Federal de Puan (8ª) y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé (7ª y 8ª). Libre: Club Sarmiento “A”.

-Zona “B” (segunda): Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

-Zona “C” (segunda): Automoto vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

-Zona “D” (tercera): Boca Juniors vs. El Progreso (6ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Blanco y Negro vs. Independiente (5ª, 6ª y 8ª).

Claudio Meier – Nuevo Día