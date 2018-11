“Cuando hablamos de Tornquist no es solo ciudad sino distrito”

Un sencillo acto se cumplió este domingo pasada las nueve de la mañana en el teatro Municipal “Rodolfo Funke”, para conmemorar el 108 aniversario del cambio de nombre de Partido de “Las Sierras” por partido de Tornquist.

Al mismo, asistieron instituciones del partido y autoridades educativas, policiales y municipales encabezadas por el Jefe Comunal Sergio Bordoni y la Profesora Noelí Koster, directora de Cultura municipal.

La sala lució con poco marco de público y los factores fueron las actividades que estaban programadas en otras localidades y la convocatoria de las comuniones que en una nueva celebración se celebraban en la Parroquia Santa Rosa de Lima.

El único orador luego de la entonación del himno nacional fue el Secretario de Gobierno Ezequiel Gabella quien destacó la figura de Don Ernesto Tornquist repasando la historia y leyendo algún párrafo del libro “Aportes de un Emprendedor de Avanzada” en el que sus autores, descendientes del fundador, describen a un hombre que dio mucho por estas tierras y fue trascendental en la vida económica del país.

Una vez concluido el breve acto Gabella expresó a nuestro medio:

“El fundamento a que esta fecha continúe en el calendario del distrito de Tornquist, se basa en acrecentar el homenaje a Ernesto Tornquist y a todo lo que el hizo por este territorio. Cada zona incluso de nuestro distrito tiene su personaje que ha hecho mucho por le lugar pero creo que el caso de Ernesto Tornquist es emblemático porque absolutamente de la nada hizo gran parte de lo que hoy podemos disfrutar como habitantes de este distrito”

“Creo que de las distintas divisiones políticas, administrativas que tenemos en conocimiento como hablar de países de continentes de provincias hay un sentido de pertenencia pero no está implementado este sentido en el distrito de ser habitante y diferenciarse del resto, sin discriminación, para tener esa identidad y lo repito hasta el cansancio como habitante de un sector del distrito que muchas veces no estamos acostumbrados a esto a compartir actividades del tipo cultural, social, deportiva con la ciudad cabecera y con el resto de las localidades y que durante estos años hemos intentado y fomentado para que eso se de para que un habitante incluso del oeste, de lugares mas alejados sientan ese sentido de pertenencia porque cuando hablamos de Tornquist no es solo ciudad sino distrito”.

También, más allá de su estado gripal, el Intendente Municipal agregaba

“Lo importante es todo lo que hizo el fundador por este pueblo y con un acto simple y sencillo se recordó esta fecha. Hubiéramos querido hacer, pero hay muchas cosas que se hacen en el pueblo, tenemos las comuniones. Tratamos de entorpecer lo menos posible a la gente pero de todas maneras es importante el reconocimiento. Anoche en el moto encuentro me hice presente con mucha gente y eso le hace muy bien al distrito porque lo van a recorrer y se van a levar una postal y eso va a replicar en mucha gente que vendrá a uno de los distritos, como decía el ex intendente Rattero, más bonito de la provincia de buenos aires”.

