“Lo que escribió Bordoni no es material para darle letra a gente que perteneció a una etapa que pasó hace poco y que hizo un desastre”

Fue el único orador en el acto por el aniversario del cambio de nombre de partido de Las Sierras por partido de Tornquist, realizado este domingo a la mañana en el teatro municipal. El Secretario de Gobierno Ezequiel Gabella, no solo dejó su opinión por la fecha, sino que también se expresó al ser consultado sobre la repercusión que había tenido un mensaje del Intendente en su red social, crítico a Cambiemos, por la situación económica.

La mano derecha de Bordoni apoyó sus dichos pero también le “pegó” al gobierno anterior manifestando que “Hizo un desastre” en los últimos 10 años.

“Comparto totalmente. Es mucho más la polvareda que levantó lo que dijo, que lo que realmente dijo, que es lo que piensa. No es la primera vez que lo manifiesta. Estamos totalmente de acuerdo en que gran parte de los políticos lo piensan, pero no lo dicen y creo que vale la aclaración y de algo que quizás algunas personas mal intencionadamente, leen entre líneas, lo que dijo el Intendente. El fue crítico para Cambiemos y eso no lo hace, ni aliado, ni amigo de los que son detractores de Cambiemos y tiene que quedar muy en claro”.

“El tiene un cuestionamiento claro sobre parte de las políticas que se han tomado y se están tomando en este momento. Cuestionamientos que todos tenemos, sin distinción a que espacio político pertenecemos dentro del Gabinete, pero eso no hace que lo que escribió o puso en facebook, sea material para darle letra a gente que perteneció a una etapa muy cortita, que pasó hace poco y que hizo un desastre”.

“Quédense tranquilos que como dice Bordoni, está con los pies en el plato de Cambiemos, pero él es un crítico y hace la crítica constructiva. Tratar de darles un tirón de orejas a aquellos que toman las decisiones grandes para que enderecen el camino”

“El otro día, también lo ponía en mi red social, acá al grueso de la sociedad, cada vez le estamos haciendo sentir más que está al medio de dos pujas grandes, no sé si llamarlo grieta, pero no se está de un lado o del otro, se está del lado donde está la mayoría de la gente y mucha la está pasando mal y la respuesta por parte de la fuerza política y sobre todo de la que está gobernando tiene que venir yá y de manera eficiente” concluyó.

