Perdió Unión y ganó Automoto de visita

Al cumplirse la octava fecha del torneo clausura de fútbol, en nuestra ciudad, Unión recibió la visita de El Progreso que lo derrotó 2 a 0. Los goles para la visita llegaron en el final del encuentro por intermedio de Nicolás Palacio a los 46 minutos de penal y el segundo a los 48. Vio la roja en la visita Gastón Scheffer. En división reserva empataron 4 a 4.

Automoto sigue invicto en cancha de Deportivo Sarmiento

El azulgrana se trajo tres puntos de oro en su visita a Coronel Suarez. En cancha de Deportivo Sarmiento y con un tanto de Marcos Piedrabuena a los 45 de la primera etapa lo derrotó por 1 a 0. Por otro lado en división reserva perdió el elenco de nuestra ciudad 3 a 2.

Resultados

Zona A

Independiente 2 Sarmiento 3

Unión Pigue 4 At Huaguelen 5

Tiro Suarez 6 Peñarol G 0

San Martin Carhue 3 Puan FC 0

D.sarmiento 0 Automoto 1

Posiciones Zona A

San Martin C 19

Tiro S 16

Automoto 14

Sarmiento 13

D.Sarmiento 10

Puan 9

Independiente 8

Union P 6

AtHuanguelen 6

Peñarol G 5

Novena fecha: Deportivo Sarmiento vs. Independiente, Automoto vs. San Martín de Carhué, Puan F. Club vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Peñarol de Guaminí vs. Unión Pigüé y Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento.

Zona B

Boca 1 Blanco y Negro 1

Union T 0 El Progreso 2

Tiro Puan 0 Racing 4

Comercio 3 San Martin St 0

Peñarol P 0 Dep Argentino 1

Posiciones Zona B

Racing 16

El Progreso 15

Union T 13

Comercio 13

Boca 11

Blanco y Negro 11

San Martin ST 10

Peñarol P 10

Tiro Puan 8

D.Argentino 8

Novena fecha: Peñarol de Pigüé vs. Boca Juniors, Deportivo Argentino vs. Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan, Racing Club vs. Unión de Tornquist y El Progreso vs. Blanco y Negro.

Fotos de la victoria de El progreso 2 a 0 a Unión que jugó con la camiseta alternativa