“Siempre hablé con la verdad, hoy las cosas no están bien y las voy a seguir diciendo”

El viernes a la mañana y bien temprano antes de su rutina diaria y con un estado gripal en camino el Intendente Sergio Bordoni dejo en claro un mensaje que escribía en su red social Facebook criticando al gobierno de su mismo color político por las decisiones económicas que afectan a gran parte de la población y más aún a los tabajadores.

“Soy intendente de Tornquist(Había escrito), estoy en cambiemos, pero así no podemos seguir más, estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país, se había dicho que por este año no iba a ver más aumentos, y seguimos con aumentos en los combustibles, que afectan directamente y se trasladan a los alimentos, no con esto quiero sacar los pies del plato, pero quiero que entiendan nuestros gobernantes, que somos muchos los intendentes, que pensamos así, el tema es que muy pocos se animan a decirlo, yo lo he dicho dónde corresponde, pero no he sido escuchado”

“El Interior es el más castigado con estos aumentos, por favor piensen en la gente que confió en nosotros y cada vez les alcanza menos para vivir, y cuando digo vivir, es con lo mínimo e indispensable, reflexionemos antes de que sea demasiado tarde, quiero sumar y no restar, pero entendamos que la gente no da más(Textual de su perfil Facebook). Esto armó un “revuelo” que llegó a la órbita nacional aunque él afirma que sigue en Cambiemos pero no se callará.

Este domingo aprovechando su presencia en el acto del teatro municipal lo consultamos brevemente.

“La idea era que la gente de cambiemos escuche y realmente esto que puse en facebook como he hablado con autoridades provinciales y nacionales lo he tratado muchas veces en distintas mesas de Cambiemos pero indudablemente al interior muy poco lo escuchan. Si bien soy Intendente de un pueblo muy pequeño como Tornquist es el pensamiento de mucha gente que la está pasando mal sino no hubiera tenido la repercusión que tuvo”

“Es hora de pensar en la gente y que estamos a tiempo de cambiar el rumbo no es que por esto me quiero ir de Cambiemos ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que la gente esta primero que cualquier cosa que se quiera implementar en el país, como medidas económicas o reactivar el país pero no se puede porque cuando vos vas a buscar un crédito de un emprendimiento y te dan una tasa de un 32% el CFI y es imposible reactivarlo y esas son las pautas que hay que cambiar y a eso apunté”

“Hay gente del partido que lo puede tomar bien, hay gente que no, pero me tiene sin cuidado. Se quién soy y se lo que tengo que hacer en el distrito y lo voy a seguir haciendo.Con 54 años que tengo en estos momentos no voy a cambiar mi manera de pensar, siempre hablé con la verdad, hoy las cosas no están bien y las voy a seguir diciendo”

“Es muy temprano hablar de reelección y no lo digo para hacerme el humilde. Creo que hay muchas cosas importantes para resolver en el país antes de pensar en una reelección. Lamentablemente es mi pensamiento. Voy a seguir luchando por mi distrito.Voy a seguir estando en Cambiemos y luchar desde adentro para que cambien las cosas y si no lo logro mala suerte, sabrá el gobierno nacional y provincial lo que tiene que hacer por lo tanto voy a seguir trabajando para que esto se pueda revertir que es lo que mas anhelo pero no por mi gobierno sino para que se revierta la situación económica de la gente”

“Vamos a seguir. Esta semana se empezó con lo que es el remodelamiento de las cloacas. Cambiar las cuatro bombas, la parte termoeléctrica y después va a venir todo lo que es composición del edificio vidrios, puerta, pintura y dejar funcionando también la planta sur, que son dos bombas que no están funcionando, es una inversión de casi 8 millones de pesos. Se empezó con la obra de gas en Valle Hermoso y la Cumbre. Seguramente va a ver asfalto para hacer acá y que toda la gente de Tornquist tenga el gas en sus veredas para que después pueda instalarlo. Se va a hacer un relevamiento con Camuzzi ya que se comprometió a poner los materiales y nosotros vamos a poner la mano de obra. Hay obras planteadas para el mejoramiento de toda la población de Tornquist”. finalizó el jefe comunal.

Sin vueltas. El Intendente Sergio Bordoni es crítico al gobierno por la situación económica pero ratificó que sigue reclamando dentro del espacio político de Cambiemos