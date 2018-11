Fútbol regional: La fecha de inferiores comienza este miércoles

Con los partidos de 6ª y 5ª entre San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento se pone en marcha este miércoles, a partir de las 17:00, una nueva programación del torneo “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El anticipo, como el comienzo más temprano del próximo sábado de todos los enfrentamientos, obedece a la disputa ese día de la primera final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate (se iniciará a las 17:00).

El detalle para el sábado es el siguiente:

-Zona “A” (3ª fecha): San Martín de Saavedra vs. Tiro Federal de Puan en 8ª (11:00, en cancha de Puan F. Club); Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan en 6ª y 5ª (12:00) y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé en 8ª y 7ª (12:00). Quedan libres: Club Sarmiento “A” en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª; Unión Pigüé en 5ª y Puan F. Club en 7ª.

-Zona “B” (2ª fecha): Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (10:00) y San Martín de Carhué vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (10:00).

-Zona “C” (2ª fecha): Automoto vs. Deportivo Argentino en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (10:00) y Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª (10:00).

-Zona “D” (3ª fecha): Boca Juniors vs. El Progreso en 8ª y 6ª (13:00); San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento en 8ª y 7ª (12:00) y Blanco y Negro vs. Independiente en 8ª, 6ª y 5ª (11:00). Quedan libres: Boca Juniors en 5ª y 7ª y Blanco y Negro en 7ª.

Claudio Meier – Nuevo Día