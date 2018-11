Carlos Quiroz no avala comunicado de Claudio Masson por “Unidad Ciudadana”

Conocido el comunicado de Unidad Ciudadana y la nota realizada a Claudio Masson que integra ese espacio, el Ingeniero Carlos Quiroz, que encabezó a lista en 2017, se despegó del mismo afirmando que no fue consensuado en el grupo y que es una decisión del propio Masson que está domiciliado en “Villa Arcadia” partido de Coronel Suarez.

” Es todo confuso, yo le dije públicamente al compañero Masson: cuando a él le conviene está en 25 febrero, en Kolina o es parte de Unidad Ciudadana, es parte del PJ. Yo Carlos Quiroz soy militante del PJ desde el año 83 vivo en tornquist desde los 54 años que tengo, y sigo militando en el peronismo soy parte de unidad ciudadana, nuestro presidente del partido es de unidad Ciudadana” manifestó Quiroz.

“En ningún momento previo a ese comunicado salio en el grupo(WS) creo que eso necesita debate, charla, los compañeros de unidad ciudadana de Tornquist, cabecera del Distrito no tenemos conocimiento, charle con tres compañeros que tampoco tienen conocimiento entonces hay que ser muy prudente, respetuoso porque el compañero Masson tiene residencia en Villa Arcadia, partido Suárez, entonces creo que tiene que ser muy respetuoso de nuestra comunidad, de nuestro distrito y de la idiosincrasia de nuestro pueblo.”

“Yo se lo dije bien clarito: “mi conductora es Cristina Kirchner y no tengo nada que ver ni con Massa ni con sus referentes, estamos dentro del PJ y lo que diga nuestra jefa y conductora a través del PJ provincial, va a ser así porque están los acuerdos hechos para hacer los futuros movimientos políticos el año que viene, ahí avanzaremos pero mientras tanto, yo creo que sí es una falta de respeto salir en nombre de un grupo de la institución.”

” Soy clarito: cuando conviene somos 25 de febrero, somos Kolina, somos Unidad Ciudadana, somos PJ. Tomemos definiciones y decisiones políticas, son dos cuestiones diferentes y lo digo públicamente, que no haya malos entendidos, con la situación a nivel general que está pasando el país, no creo a nivel distrital que estemos en condiciones de generar una brecha más grande de la que hay, el peronismo viene sufriendo una brecha muy fuerte, muy dura desde la gestión del compañero Buschi, que se produjo la grieta muy fuerte hasta la fecha, entonces tratemos que ir cerrando las grietas no profundizándolas porque lo único que hacemos es ir en detrimento del PJ.”

“Fui candidato de Unidad Ciudana y lo dije bien clarito:”si nadie se pone los pantalones largos para encabezar la lista de Cristina Kirchner yo estoy dispuesto, no tengo ningún problema porque no pasa por ganar o perder, pasa por una cuestión de convencimiento ideológico, porque sino cuando nos conviene estamos con Randazzo, cuando nos conviene nos vamos con otro partido y así seguimos rotando. No, estamos donde estamos, sigamos ubicados”

“Desde que comenzó la gestión de Cristina Kirchner hasta la fecha jamás me han escuchado hablar mal de Scioli ni de Cristina y siempre mantuve la conducta partidaria que me corresponde.”

Respecto a quien envía los comunicados de Unidad Ciudadana:

“El único que se ha enviado fue este. Claudio Masson habla siempre de plenarios. No tengo conocimiento, no me puedo meter en los temas de Sierra de la Ventana o del compañero Masson y su conducción, lo respeto, es una opinión más. Disiento en su metodología. El lunes hay una charla en el partido y ahí se charlara.”

“Mantengamos una conducta, sino en conclusión hay 5 o 6 candidatos a intendente o concejales dentro de 6 meses de diferentes partidos. Osea el PJ partido en 20 pedazos”

Respecto a si Cristina Kirchner fuera candidata, si él seria candidato a intendente:

“No, muchos de nosotros no tenemos interés en ser candidatos de nada, si se produce un vacío si vamos a ir sin duda.”