“Hay que mirar un poquito para este lado”

Alejandro González orfebre de Sierra de la ventana habló con nuestro medio en referencia a las obras públicas que se han efectuado pero que no se han culminado.

Desea que prontamente antes de la temporada que se inicia, la localidad pueda estar presentable para recibir al turista.

” Nosotros estamos muy preocupados porque se viene una nueva temporada y como se ve en las fotos que mande estamos hablando solamente del centro, ni hablar de lo que es alrededor de las calles de tierra etc. Pero esto no es de ahora sino que venimos padeciendo este tipo de cosas como los agujeros, los baches, la tierra, las piedras. Ya hace un año largo, la temporada pasada no fue buena ya sabemos por todo el tema del país como esta, no vino tanta gente pero a su vez presentamos a Sierra de la ventana, la verdad en un estado bastante feo”

“Se va a iniciar una nueva temporada y vemos que las obras que son bienvenidas y estoy totalmente de acuerdo que se hagan, pero todo tiene un tiempo, todo tiene una aceleración, nosotros vemos que va todo muy lento y no podemos presentar de ninguna manera la ciudad como está.”

“He hablado reiteradas veces con el delegado del tema pero bueno siempre tenemos la misma respuesta, que estamos con las obras y con eso ya se soluciona todo. Yo particularmente como comerciante, venimos haciendo todo lo posible, no nos sentimos acompañados desde el lado del gobierno porque acá todo es totalmente lento”

“El año pasado recién se asfaltó, la parte del asfalto de la Colectora del lado mío pero anteriormente estuvimos toda una temporada con unos cráteres importantísimos, tapaban con tierra los pozos o sea muy patético todo. Ahora tenemos el asfalto por suerte pero falta muchísimo por hacer, yo voy a emplear una comparación esto es como un diamante, el diamante se extrae de la tierra y cuando lo tenés en la mano lo empezás a facetar, cuanto más facetas tenga más vale. Sierra sería lo mismo, es un diamante en bruto pero qué hay que , embellecerlo como para que nosotros tengamos el turismo y recibir al turista como se merece en este estado cómo está la calle, cómo está todo vamos a estar medio complicados”

” Se ve el movimiento de maquinaria, yo no digo que no, pero es muy lento todo, hicieron una rotura del asfalto para poner los caños pero después quedó todo ahí. Que vengan y lo asfalten en dos minutos. No se puede distraer del tema. Yo pasó con mi auto, pasó con la moto, la gente se cae, vi. a una chica se cayó en la silla de ruedas, no se puede cruzar por ningún lado las calles. Estoy hablando de la parte que están en la obra, hay calles que no están la obra y están totalmente destruidas. O sea no es que es por la obra y no se puede hacer nada hasta que se termine”

“Hay un montón de calles destruidas y no hay obras. Hay que mirar un poquito para este lado porque pagamos los impuestos ,los comerciantes ponemos lo mejor de nuestra parte, pusimos espacios verdes”.

“Tenemos necesidad de que prontamente esto se ponga lindo. Y veo que no.”

Puse fotos en la redes sociales como una manera de llamar la atención y que el municipio tome cartas en el asunto. La única respuesta que tenemos es la del delegado que dice que hacen lo que pueden y nada mas. Yo quiero que se vaya más a fondo, para eso se comprometieron con el cargo y nos den una solución que es contraproducente, hace diez años que vivo en Sierra de la Ventana, aposté a este lugar para mi crecimiento personal y me encanta vivir acá pero necesitamos por favor que nos den una mano para mejorar este lugar porque así no podemos arrancar otra temporada más. La gente viene igual pero no nos tenemos que quedar con eso”.

“Yo estoy hablando del centro de Sierra de la Ventana a los boulevares, que están todos secos, me gustaría que haya plantas, rosales. En Tornquist tienen una ciudad muy prolija, muy bien arreglada y nosotros queremos lo mismo. Acá nos tienen que dar una mano.”

“Nosotros estamos contentos con las obras pluviales que se están haciendo y van a poner el gas a la gente de Valle Hermoso. Y estamos contentos por eso. Pero se necesita embellecer la ciudad. No podemos empezar una temporada asi.”