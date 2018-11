LRF / Divisiones inferiores

El enfrentamiento entre Automoto y Deportivo Argentino fue el único que pudo desarrollarse este sábado, en el marco de una nueva programación del torneo “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los partidos disputados en el estadio “Agustín Ruppel”, con validez por la segunda fecha de la zona “C”, arrojó triunfos del club de Tornquist por 3 a 0 en 8ª, 4 a 0 en 7ª y 2 a 1 en 5ª, mientras terminaron 1 a 1 en 5ª.

En tanto la lluvia obligó a suspender el resto de las confrontaciones previstas, las cuales deberán ser reprogramadas el próximo lunes en la habitual reunión semanal del consejo directivo liguista que preside Ernesto Manuel Palenzona.

Cabe señalar que el miércoles último, en un par de adelantos de la zona “D”, Deportivo Sarmiento superó a San Martín en Santa Trinidad por 2 a 1 en 6ª y por 2 a 0 en 5ª.

Lo que quedó pendiente de disputa es lo siguiente:

Zona “A” (3ª fecha): San Martín de Saavedra vs. Tiro Federal de Puan en 8ª; Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan en 6ª y 5ª y Club Sarmiento “B” vs. Unión Pigüé en 8ª y 7ª.

Zona “B” (2ª fecha): Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª y San Martín de Carhué vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª.

Zona “C” (2ª fecha): Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª.

Zona “D” (3ª fecha): Boca Juniors vs. El Progreso en 8ª y 6ª; San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento en 8ª y 7ª y Blanco y Negro vs. Independiente en 8ª, 6ª y 5ª.

Otras confrontaciones pendientes

Es dable recordar que también hay confrontaciones que quedaron pendientes del sábado 3 del corriente, y según dispuso el lunes pasado el consejo directivo de la Liga deben jugarse entre semana. El detalle es el siguiente:

Zona “A” (2ª fecha): Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club en 5ª, 6ª y 7ª; Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra en 8ª.

Zona “C” (1ª fecha): Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª.

Zona “D”: San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª y El Progreso vs. Independiente en 6ª y 8ª;

Prueba de jugadores en Huanguelén

El lunes próximo llega a Huanguelén, con la finalidad de llevar a cabo una prueba de jugadores, el director técnico nacional Roque Rocha del club Ferro Carril Oeste de la AFA.

La evaluación se desarrollará en el estadio del Club Atlético ubicado en calle 12 y 32 y la misma está destinada a chicos desde la categoría 2001 a la 2006 inclusive. El horario de comienzo es a las 13:30 con las clases 2001 y 2002.

Claudio Meier