A las 13 se juega la liga solo en primera división

Debido al clásico Boca- River por la primera final de la libertadores programada para la hora 16, los partidos de la liga de fútbol de Coronel Suarez se disputarán a la hora 13 solamente en primera división.

Novena fecha: Deportivo Sarmiento vs. Independiente, Automoto vs. San Martín de Carhué, Puan F. Club vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Peñarol de Guaminí vs. Unión Pigüé y Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento.

Posiciones Zona A

San Martin C 19

Tiro S 16

Automoto 14

Sarmiento 13

D.Sarmiento 10

Puan 9

Independiente 8

Union P 6

AtHuanguelen 6

Peñarol G 5

Novena fecha: Peñarol de Pigüé vs. Boca Juniors, Deportivo Argentino vs. Empleados de Comercio, San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan, Racing Club vs. Unión de Tornquist y El Progreso vs. Blanco y Negro.

Posiciones Zona B

Racing 16

El Progreso 15

Union T 13

Comercio 13

Boca 11

Blanco y Negro 11

San Martin ST 10

Peñarol P 10

Tiro Puan 8

D.Argentino 8

Transmisión en fm de la ciudad 99.5 desde la hora 12 en conexión con FM LIbertad de Pigue.