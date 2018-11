Ganaron Automoto y Unión

Los dos elencos de la ciudad vencieron a los equipos de Carhue este domingo adelantado por el clásico Boca-River.

Automoto le ganó a San Martín de Carhue en el “Agustin Ruppel” 3 a 1 a San Martin de Carhue, 36Pt Facundo Villar, 2 ST Franco Belleggia de penal para San Martin, 22 St Marcos Piedrabuena y a los 49 Lucas Gimenez.

Unión por su parte dio un gran golpe en Carhue al ganarle 1 a 0 sobre la hora a Racing con el gol a los 48 minutos de Cristian Leon. Fue expulsado a los 46 Ezequiel Schmidt.

Los resultados

Zona A

Dep Sarmiento 2 Independiente 0

Automoto 3 San Martin C 1

Puan 0 Tiro Suarez 1

Penarlo G 0 Union P 3

At Huanguelen 4 Sarmiento 6

Posiciones

San Martin C 19

Tiro Suarez 19

Automoto 17

Sarmiento 16

D.Sarmiento 13

Puan FC 9

Union Pigue 9

Independiente 8

A.Huanguelen 6

Peñarol G 5

Décima fecha: Independiente vs. Atlético Huanguelén, Club Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí, Unión Pigüé vs. Puan F. Club, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Automoto y San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento.

Zona B

Peñarol P 4 Boca 1

Dep Argentino 3 Comercio 0

San Martin ST 3 Tiro P 1

Racing 0 Union T 1

El progreso 0 Blanco y Negro 0

Posiciones:

Racing 16

Union T 16

El Progreso 16

Comercio 13

Peñarol P 13

San Martin ST 13

B Y N 12

Boca 11

D.Argentino 11

Tiro P 8

Décima fecha: Boca Juniors vs. El Progreso, Blanco y Negro vs. Racing Club, Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Argentino y Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé.