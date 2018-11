Liga Regional de Fútbol: Fue programada la continuidad de las divisiones inferiores

El consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, que preside Ernesto Manuel Palenzona, en su reunión de este lunes programó la continuidad del torneo “Extra” de divisiones inferiores.

El sábado que viene se desarrollará la penúltima fecha de las zonas “A” y “D” y la última de las zonas “B” y “C”, de acuerdo al siguiente detalle:

-Zona “A” (4ª fecha): Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Puan y Club Sarmiento “A” vs. Club Sarmiento “B”. Libre: Puan F. Club (San Martín de Saavedra en 8ª).

-Zona “B” (3ª fecha): Empleados de Comercio vs. Racing Club y Atlético Huanguelén vs. San Martín de Carhué.

-Zona “C” (3ª fecha): Deportivo Argentino vs. Peñarol de Pigüé y Unión de Tornquist vs. Automoto.

-Zona “D” (4ª fecha): Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad e Independiente vs. Boca Juniors.

El lunes 19, feriado nacional (si se ponen de acuerdo los clubes pueden hacerlo hasta el jueves 22) se disputará la última programación de las zonas “A” y “D”, que presenta estos enfrentamientos:

-Zona “A” (5ª fecha): Club Sarmiento “B” vs. Puan F. Club (vs. San Martín de Saavedra en 8ª) y Unión Pigüé vs. Club Sarmiento “A”. Libre: Tiro Federal de Puan.

-Zona “D” (5ª fecha): Boca Juniors vs. San Martín de Santa Trinidad; Blanco y Negro vs. El Progreso e Independiente vs. Deportivo Sarmiento.

Con relación a los partidos pendientes, el consejo directivo liguista solicitó que los programen para los mismos días.

A propósito de algunos cotejos que se adeudan, San Martín de Santa Trinidad y Blanco y Negro habían programado para este miércoles 14 y jueves 15, pero la abundante lluvia hace imposible su disputa.

En tanto, este martes se sabrá si finalmente al día siguiente Independiente y El Progreso pueden confrontar en 6ª y en 8ª como tienen previsto desde las 16:30.

En relación a los partidos de Reserva que no se jugaron el último domingo, oportunamente se programarán los que sean necesarios para determinar los clasificados a las semifinales del torneo Clausura. Cabe recordar que clasifican los dos primeros de cada zona.

Claudio Meier- Nuevo Día