Suspensión de las carreras cuadreras: “No entiendo el ensañamiento contra esta actividad que da trabajo”

Hacia la década de 1940 comenzó a gestarse la actividad de carreras cuadreras en lo que es hoy el actual predio del Club Hípico y Social “Las Sierras” de Tornquist.

Quienes tuvieron esa inquietud durante el gobierno de Don Daniel Ruppel (Intendente Municipal) según cuenta en una crónica escrita en su columna Don Cayetano Machi, publicada el 12 de Julio de 1984 en el semanario “Observador Serrano” da cuenta de las primeras personas que se acercaron y plantearon organizar Carreras Cuadreras en ese lugar.Las mismas existían en otros sectores pero no en un lugar fijo.

Los primeros hombres fueron Sebastián Fiori, Antonio Crespo, Rogelio Caffaso, Constancio Churruca, Angel Echave, Reinaldo Maccari, Jorge Weiman entre otros. Ellos se acercaron al municipio para plantear la necesidad de lo que pretendían hacer, una comisión de personas honestas que cobraría entradas para beneficio de instituciones de Tornquist y de esa forma darle vida a la actividad.

En ese momento (1946) la entrada costaba 1 peso. El primer hilo de alambre que se puso lo donó don Constancio Churruca y los palos fueron obsequiados por Francisco Rodríguez mayordomo de la estancia Chica. Lo colocaron a fuerza de pala y pico, sin cobrar nada, Alfredo Rinaldi y José Rodríguez (El Torero), colaborando en la tarea de alambrar J.Santillán y Jerónimo Lopez Ras.

Esta actividad se fue cumpliendo hasta 1955 cuando la revolución libertadora derrocó al General Juan D. Perón, Presidente de la Nación.

Debido a ese hecho la comisión dejó de ejercer. Por iniciativa de Rogelio Caffaso que años después sería también Intendente de Tornquist se decidió invertir el dinero recaudado en ropa para el hogar de ancianos. Había 14 abuelos y se los vistió a todos.

Más tarde en 1956 la agrupación volvió a resurgir y merced a la aparición de la yegua “Mimosa” tuvo su vida de esplendor con la visita de 6 o 7 mil personas que venían a ver ala denominada e imbatible “Yegua de los Pobres”. Ella había nacido en la navidad de 1950 y debutó en 1955 con el nombre de “Criollita” en Coornel Suarez. Era de Pigue pero sus dueños adoptaron a Tornquist como su pista. En 1964 la yegua murió en Coronel Suarez y nació el mito, un libro de Marcelo Algañaraz aparecida en 2013 la inmortaliza.

Machi escribió en su columna del diario local, “Mimosa vos fuiste la que levantaste aquí el espíritu y pusiste tu granito de arena para que sea lo que es hoy el Club Hípico y Social Las Sierras”

Muchos conocieron a Tornquist por mimosa y el Club Hípico. Algunos hace 72 años quedaron en la historia corriendo caballos o cuidando de ellos. Esta actividad tan denostada por gente que no entiende que fue, es y será una industria sin chimeneas donde como en todos lados existen personas que quieren a los animales y otras no, lucharon y forjaron una institución histórica de la ciudad.

Pasaron por aquí Enrique Celaya, Baldomero perez,Panchito Rodríguez, Goicoechea, Justo ramirez, Quinteros, Valeriano Gamboa, Los cisterna(“Ñato y Hormiga Negra”), Soria, Jesús Domingo Morales que llegó a corer una polla a beneficio de la Sociedad Española con el caballo”El Gaucho” el 12 de Octubre de 1946, Abel Rivas y su padre Ceferino.

NUEVA ETAPA

Más allá del ímpetu puesto de manifiesto por un grupo entusiasta que mantuvo la actividad intacta por 25 años con algunas interrupciones fue el 19 de Marzo de 1971 cuando se formalizó la asamblea constitutiva del Club Hípico y Social La Sierras.

Esa reunión tuvo lugar en la Biblioteca Popular “Ernesto Tornquist” y contó con la presencia del entonces Intendente Municipal señor Elier Fernández Ruiz. Fue numerosa la concurrencia y a pedido del grupo promotor la presidió José Manuel Rodríguez a posteiori Intendente Municipal del partido.

Durante las deliberaciones cuya acta de inauguración refrendó el escribano Emilio Ustua, se eligió la primera comisión directiva que presidió Ruben Parodi, Vicepresidente: Héctor Garmendia, Secretario: Juan Wendorff, Pro secretario: Adolfo Miconi, Tesorero: Nestor Dagorret, Protesorero: Fermín Pagalday, Vocales: Guerino Moroncini, Julio Resasco, Alberto Nori y Atilio Piermatei. Suplentes: Roberto Biondi, Ernesto Leuemberger y Nelson Parro. Revisores de Cuenta: Mario Lanaro, Jose Gallastegui y Antonio Mancinelli.

Pese a que la actividad tiene más de 70 años en nuestra ciudad y otros tantos en el resto de la Provincia de Buenos Aires, el Club Hípico y Social “Las Sierras” se vio obligado a suspender la jornada cuadrera programada para este domingo, ya que la policía no puede brindar la seguridad del evento por una disposición de la Gobernadora María Eugenia Vidal.

“Me cuesta creer que es por un capricho porque a Vidal no le gustan los carreras cuadreras”, disparó Rubén Braun, presidente de la institución hípica local. “Nosotros estamos a disposición a hacer todas las cosas lo más correctas posibles, queremos que esta actividad siga, no tenemos ningún problema en aportar. Necesitamos que nos digan qué es lo que le falta a esta actividad para regularla y que siga funcionando”, agregó.

“Es lamentable lo que está ocurriendo”, reiteró y destacó que “el intendente Sergio Bordoni hizo todo lo que pudo” para que las carreras se hagan el domingo, “pero la policía no se la dan y este evento, sin seguridad, no se puede hacer”.

Braun aseguró, en ese sentido, que este tipo de medidas ponen en jaque la actividad hípica, de la que solo en la provincia de Buenos Aires viven más de 300.000 personas. “Cuando hace falta trabajo, están prohibiendo que la gente trabaje; es inentendible”, manifestó.

“Estamos con gente totalmente incapacitada para pensar moralmente y éticamente sobre una actividad que no conoce y no se nutre de los que saben, porque hay un sector sólo que dice que no sirve porque hay juego de por medio. No entiendo el ensañamiento con esta actividad que da trabajo”, concluyó.

Nota completa: