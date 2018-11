Concurso internacional de fotografía “Diferentemente Iguales”

¿Qué es?

El concurso Internacional de fotografías “Miradas de Iberoamérica”, que en esta edición abordará la consigna “Diferentemente iguales”. Se deberá presentar un proyecto conformado por entre 3 a 7 fotografías (del ámbito laboral, de aprendizaje, práctica o manifestación cultural, vía pública, entre otros) que dan pauta del enriquecimiento que significan las comunidades migrantes para las sociedades de acogida.

Los premios

-Primer lugar: u$s 1.500.- (MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

-Segundo lugar: u$s 1.000 .- (MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

-Tercer lugar u$s 700.- (SETECIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

¿Para qué?

En 2017 la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB lanzó la campaña DIFERENTEMENTE

IGUALES con el objetivo de visibilizar la diversidad cultural de Iberoamérica.

Bajo el mensaje “somos diferentes y eso nos enriquece y a la vez somos iguales y eso nos une”,

la iniciativa invitaba a realizar un viaje sonoro por los 22 países que conforman esta singular

región.

Iber-Rutas se suma a esta apuesta al diálogo y el reconocimiento de la riqueza intercultural a través de la edición 2018 de Miradas de Iberoamérica.

Objetivo General: Contribuir a garantizar el respeto de los derechos culturales de las

personas y los pueblos, independientemente de su condición migratoria.

Objetivos Específicos: Promover la reflexión a partir del registro fotográfico de personas

migrantes en diversas situaciones que testimonien e ilustren sobre el enriquecimiento

que la interculturalidad significa para nuestros pueblos así como de procesos de

integración que ello implica.

¿A quién está dirigida?

La convocatoria es internacional y podrán participar personas connacionales o

residentes en alguno de los países miembro del programa Iber-Rutas.

De la convocatoria podrán participar fotógrafos tanto amateurs como profesionales

mayores de 18 años.

Son países miembros de Iber-Rutas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, España,

México, Paraguay, Perú y Uruguay.

¿Cómo puedo inscribirme?

En el portal de concursos de IBER-RUTAS: https://concursoiberrutas.cultura.gob.cl/

Se deberá presentar un proyecto conformado por entre 3 a 7 fotografías en formato JPG

de hasta 8 megas y completar formulario online, conforme los siguientes pasos:

Todas las postulaciones serán recibidas únicamente online en el portal del concurso

https://concursoiberrutas.cultura.gob.cl/

INSCRIBITE EN ESTE LINK

Los resultados de los concursos se darán a conocer a partir del día 14 de diciembre en la

página web www.iber-rutas.org.

¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria?

Del 21 de agosto hasta el 20 de noviembre de 2018, a las 13 h.