Divisiones inferiores: Parcial disputa de la programación

La lluvia registrada este sábado a la madrugada volvió a complicar el normal desarrollo de una nueva programación del torneo “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por dicho motivo, de los ocho enfrentamientos previstos sólo se pudieron cumplir dos. En uno de ellos, válido por la cuarta fecha de la zona “A”, Tiro Federal de Puan, en su visita a Unión Pigüé goleó 5 a 0 en 8ª y 7 a 0 en 5ª.

En el restante, correspondiente a la cuarta fecha de la zona “D”, Boca Juniors superó a Independiente en Pueblo San José 1 a 0 en 8ª, 4 a 2 en 6ª y 3 a 0 en 5ª.

El viernes, en un adelanto de la tercera fecha de la zona “C”, Automoto dominó el clásico de Tornquist al imponerse a Unión 5 a 0 en 8ª, 6 a 1 en 7ª, 3 a 1 en 6ª y 3 a 0 en 5ª.

En tanto fueron canceladas las confrontaciones Club Sarmiento “A” vs. Club Sarmiento “B” (zona “A”), Empleados de Comercio vs. Racing Club y Atlético Huanguelén vs. San Martín de Carhué (se reprogramó para el lunes) (zona “B”).

Además: Deportivo Argentino vs. Peñarol de Pigüé (zona “C”); Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro y El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (zona “D”).

Claudio Meier – Nuevo Día