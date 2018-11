El intendente Sergio Bordoni respondió a las críticas formuladas por los bloques de la oposición en relación a lo cobrado por el municipio a las empresas responsables de la instalación de los parque eólicos. El FPV y Cumplir no aprobaron los respectivos convenios.

“Hemos sido uno de los pocos municipios, de los que tienen parques eólicos, que han logrado llegar a este acuerdo”.

“Si bien tenemos la ordenanza que es el 2% de derecho de construcción que figura en el anexo que presentan ambas empresas y está al alcance de los concejales y no sé por qué no lo pueden ver y desconfían”.

“Se incluye todo lo que tiene que ver a la industria argentina y quedan excluidos los aerogeneradores y las famosas palas de los molinos que vienen de Holanda o Bélgica según el caso de cada empresa”.

El jefe comunal explicó que el total de la inversión es del 2% pero no de 240 millones de dólares.

“No quisieron leerlo y sembraron dudas y sospechas. Fuimos uno de los pocos municipios que cobramos derecho de construcción como corresponde y según la ordenanza que tenemos vigente y. aun recibiendo amenazas del propio ex ministro Aranguren para que no se cobre y que antes estábamos contra las energías sustentables y demás. Nosotros hicimos caso omiso y cobramos lo que teníamos que cobrar” subrayó Bordoni

“Negociamos con las empresas que pretendían abonar otro importe y terminaron pagando lo que realmente tienen que pagar”.

“Me preguntan porque PCR pagó 40 millones y no 48 y se le dio una excepción impositiva por cuatro años. No es lo mismo cobrar 48 millones en cómodas cuotas a cobrarlo prácticamente de contado. El pasado viernes se efectuó un pago y el otro el 10 de diciembre. Con colocar esa plata a la tasa actual en cuatro meses los puedo exceptuar de seguridad e higiene y hacer obras en mi distrito que es lo que nos interesa” agregó.

“No hay nada que esconder y está a la vista de los concejales, salvo que no lo quieran ver y prefieran sembrar dudas. De haber habido otra gestión no creo que hubieran logrado cobrar. Antes eran muy verticales, te de decían que no podías cobrar y no cobraban. De hecho el intendente Gay en Bahía Blanca a los molinos los exceptuó de todo derecho de construcción y aquí se cobró” sostuvo Bordoni.

“Aquí se cobró y se aplicó la ordenanza en base al anexo que ellos declararon con los materiales que se fabrican en el territorio nacional”, agregó.

Bordoni explicó que el Departamento Ejecutivo está facultado hasta para decidir el no cobro del derecho de construcción con diversos argumentos que el Intendente de turno puede tomar en cuenta.

Refiriéndose a la decisión de los bloques opositores de no convalidar los convenios celebrados por el Municipio con las empresas Luz de Tres Picos SA. y Energética Argentina SA.; Bordoni dijo que “no me extraña que los concejales que tenemos en la oposición no aprueben esto porque no aprobaron nada en estos tres años desde que asumimos”

“No aprobaron ni el presupuesto, ni la rendición de cuentas; sí hicieron denuncias como el caso de las combis donde la justicia falló a favor nuestro. No me extraña que estos concejales actúen de esa manera”

“Aquí hay transparencia, nosotros no tenemos nada que ocultar y si viene el Tribunal de Cuentas les voy a explicar lo mismo que estoy explicando en esta nota porque estamos facultados para exceptuar”

Al referirse nuevamente al convenio firmado el Intendente Municipal consideró que “hemos hecho un muy buen acuerdo y todavía falta cobrar lo que es seguridad e higiene a las empresas subcontratadas por PSR y se analizará si hacen una oferta de pago contado. Depende de como lo abonen el Ejecutivo está facultado para hacer alguna exención. Son decisiones políticas que adopta el departamento Ejecutivo para un Municipio que es pobre y estamos tratando de traer la mayor cantidad de dinero para hacer obras” destacó el Intendente.

“Que la oposición apele al Tribunal de Cuentas me tendría que hacer ruido si yo me hubiera quedado con algo en el bolsillo, acá no hay nada raro y yo estoy tranquilo con mi conciencia, no sé si algunos concejales de la oposición pueden estar tan tranquilos como yo. Yo estoy tranquilo porque se que estoy defendiendo los intereses de Tornquist. Ellos están acostumbrados a trabajar con el Tribunal de Cuentas. No tengo nada que esconder y no estoy seguro que hubiera pasado en la otra gestión si venían tres parques eólicos” destacó.

Respecto a la explicación brindada a los concejales el Secretario de Desarrollo Dr. Gonzalo Iparraguirre manifestó “creo que fuimos muy claros en la explicación de cómo se elaboró la ordenanza que modificaba el código tributario para poder cobrar los derechos de construcción de un modo distinto al habitual y ese fue nuestro primer cambio que hicimos anticipándonos a la llegada de los parque porque sabíamos por municipios vecinos que había que reformar las ordenanzas” dijo Iparraguirre.

“Fuimos claros que la ordenanzas se aplicaba en función de la inversión y no a los metros cuadrados, como normalmente se estipula un derecho de construcción. Se cambió el criterio y de hecho los concejales de la oposición sabían de la ordenanza porque ya la habían votado”

“Cuando llegó el momento de hacer los convenios, que lo que hacen es formalizar lo del pago y como se aplica la declaración jurada, también especificado en la ordenanza, queda claro que no podemos aplicar el derecho de construcción a un elemento que viene de otro país que ya fue tributado en otro país; por lo tanto el criterio general fue que aquellos elementos que no estaban alcanzados por el derecho imponible, no pueden hacer alcanzados por el tributo. Eso es lo que refleja la declaración jurada y esa es la base que utilizamos que nos permite llegar a los montos que llegamos” subrayó el funcionario.

“No podes estar a 600 km. diciéndonos que tengo que hacer en mi distrito”

Respecto al Código de Ordenamiento Territorial, los dos expedientes presentados en la última sesión del HCD. tampoco recibieron la aprobación de los bloques opositores.

“Digamos que hay un desconocimiento total de los bloques de la oposición respecto a lo que se está trabajando y pretenden que de un día para otro se sepan temas que nosotros venimos trabajando durante meses o años, como el caso del ordenamiento. Nosotros exigimos que haya un mayor nivel de compromiso en el caso de los temas técnicos, para poder opinar y no confundir a la comunidad. Lo que uno lee muestra que hay intencionalidad de confundir al vecino respecto a lo que estamos diciendo y nosotros sabemos que estamos trabajando con fundamentos, con consultas y tecnicismos y nos movemos regionalmente. Hay una mesa regional que abarca a ocho municipios que están trabajando con la misma ordenanza y no es una mesa de Cambiemos porque hay intendentes del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y Vecinalistas. Hay toda una voluntad por aprender; hay toda una voluntad por aprender sobre nuevas tecnologías y desde la oposición uno encuentra solamente contras y chicanas que no tienen ningún fundamento sino simplemente el hecho de oponerse y confundir a la comunidad” subrayó Iparraguirre.

Consultado sobre las consultas realizadas ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y las objeciones del organismo sobre algunas propuestas, el funcionario municipal dijo que “nosotros enviamos esas consultas a la provincia porque sabemos que quien tiene que ver la ordenanza aprobada es el mismo organismo. Pero los técnicos de la provncia no son palabra santa; ellos tienen una mirada y nosotros algunos cambios hemos realizado pero otros no y damos nuestros argumentos desde el conocimiento local, por lo tanto pasa a ser una discusión dependiendo con qué criterio uno mire el expediente. Nosotros en su momento vamos a marcar cuales son las prioridades y necesidades que tienen el Municipio que es quien decide los cambios sobre nuestro territorio”

Iparraguirre aseguró que se hicieron reuniones en cada una de las grandes localidades (Saldungaray, Sierra de la Ventana y dos veces en Tornquist). “Lo hemos hecho y se ha socializado, aunque no se tuvo la participación que uno espera “

El funcionario municipal reconoció que algunos cambios en el código se vieron reflejados a partir de las reuniones realizadas con vecinos e instituciones de la comunidad.

El efecto positivo de la plusvalía

“Cuando salió la ordenanza es algo que la oposición tampoco acompañó , desconociendo totalmente el impacto positivo que esto tendría para el Municipio. Todos estos cambios le permitirá al Municipio adquirir tierras y algo que no salió en la reunión de trabajo y que yo esperaba que me preguntaran es como íbamos a aplicar los dos expedientes y nadie me preguntó nada y en realidad era el dato más importante que ellos tenían que saber que era la posibilidad que iba a tener el Municipio en la adquisición de tierras a partir de estos cambios normativos, lo cual evidencia el desconocimiento de la ordenanza y la falta de interés de que el Municipio se haga de tierras” explicó Iparraguirre.

El Secretario de planificación recordó que en el otro expediente aprobado en la última sesión, el Municipio va a tener 22 hectáreas en Sierra de la Ventana y nadie me preguntó por ese tema ni lo mencionaron y es porque no leen los expedientes.

“Eso evidencia el desconocimiento y el desinterés que tienen por aquellos cambios que realmente son positivos, no solo para esta gestión, son para la comunidad de Tornquist” sostuvo.

“De acá a 600 kms. donde reside la gente que decide no pueden decidir los destinos de un pueblo” opinó sobre el particular el Intendente Bordoni.

“Eso nos pasó en el 2002 donde los lugares para instalar hoteles estaba en el barrio sur donde, en aquel entonces, no contábamos con servicios. Muchas de las cosas del código de planeamiento del 2002 parecen que hubieran estado en contra de Tornquist”

“No podes estar a 600 kms. diciéndonos a ver qué tengo que hacer en mi distrito” otra de las frases del jefe comunal.

La situación económica del Municipio

Sobre este particular Bordoni señaló que “estamos como todos los Municipios pobres y cuando se habla de recortes directamente afecta a la economía municipal”

Citó como ejemplo el 6% que se incluía en la factura de luz que formaba parte de lo que el Municipio debe recibir por concepto de espacio aéreo, tanto de electricidad como de video cable o internet. Eso estaba contemplado en esa ley que la provincia la derogó y el Municipio lo dejó de percibir” señaló.

“Obviamente se lo tendremos que cobrar a todas las cooperativas y muchos Municipios ya tienen la ordenanza elaborada y nosotros aun no, porque la tenemos que adaptar ya que ese 6% se incrementaba en función de los incrementos de la energía y los respectivos consumos” dijo Bordoni.

Bordoni no ocultó su preocupación, al igual que lo hizo en otros medios, sobre la aprobación del presupuesto provincial.

“A nivel provincial o nacional hay que cerrar un número y se achica siempre por donde más duele que son los municipios pequeños como los nuestros. Sigo sosteniendo que el interior es el más castigado por todos los gobiernos de turno, no solo por este. La diferencia es que hay un intendente que lo dice y otros prefieren callarse la boca, agachar la cabeza y no decir nada” señaló Bordoni.

“Yo sigo sosteniendo que en el interior se paga más de luz y de gas en relación a Puerto Madero y Capital Federal. A algunos que viven en Puerto Madero les da verguenza decir cuanto pagan de luz y de gas”

“No estoy contento con este presupuesto provincial del 2019. Por decirlo me trae algún dolor de cabeza pero no pasa de ahí. Solo espero que mejore la situación económica del país, pero no depende del Municipio de Tornquist mejorar la situación del país” aseguró Bordoni.

Se instalarían dos parque eólicos en el oeste del distrito

“Lo económica desgasta cualquier gestión; el trabajo no porque uno está acostumbrado. Lo económico desgasta porque uno se fija una meta y no la puede cumplir con la parte económica” dijo Bordoni a la vez que lo entusiasma la posibilidad de que se instalen en el distrito dos nuevos parques eólicos “eso nos va a dar un poco más de oxígeno cuando vengan a instalarse y ya saben cómo es negociar con el intendente de Tornquist”

Bordoní indicó que los nuevos proyectos de parques eólicos se instalarían en la zona de Nueva Roma a la vez que adelantó la posible ampliación del Parque que instala en la zona de Tres Picos la empresa PCR.

“Hay obras de mucha envergadura que antiguamente se prometían y no se hacían, se la pasaban poniendo carteles y no se hacían”

“Si pones un cartel la obra se tiene que ejecutar, sino es una mentira como cuando en Tornquist anunciaron que se iba a refaccionar la plaza con un plazo de ejecución de 90 días y un valor de $ 300.000. Le entregaron a la empresa $ 150.000 y a los pocos días quebró y se fue y la plaza quedó igual y nadie se acuerda que sacaron la única ilera de árboles verdes que teníamos para hacer el camino de Las Carretas, con la entrada frente a la casa de la familia Frizza y la Salida frente al Teatro Municipal”

Respecto a las tareas en la Plaza Ernesto Tornquist Bordoni señaló “son decisiones que había que tomar, pueden gustar o no, pero a veces hay que tomar decisiones políticas que no siempre a todos les gusta” afirmó el jefe comunal.

MIGUEL ANGEL HERRADA