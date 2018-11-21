Alerta meteorológico por fuertes tormentas
ALERTA METEOROLOGICO N° 1 PARA EL SUDOESTE, CENTRO Y NOROESTE DE BUENOS AIRES POR TORMENTAS FUERTES
SITUACIÓN:
SE PREVE QUE A PARTIR DE LA NOCHE DE HOY AREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS COMIENCEN A FORMARSE EN EL AREA DE COBERTURA. LAS MISMAS PODRAN SER FUERTES, ESTAR ACOMPAÑADAS DE RAFAGAS, OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO, IMPORTANTE ACTIVIDAD ELECTRICA Y ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERIODOS. LAS CONDICIONES MEJORARAN DE SUR A NORTE DURANTE EL JUEVES 22.
FUENTE: SMN