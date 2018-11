LRF / Divisiones inferiores

La realización entre los días viernes y sábado último de varios enfrentamientos que estaban pendientes, tras el acuerdo al que llegaron los clubes, permitió que otros trece equipos se sumen a los cuartos de final del torneo “Extra” de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En consecuencia, con los que habían sacado el boleto con anterioridad, asciende a veinte el número de elencos que tiene asegurado un lugar en los primeros cruces definitorios previstos para el sábado 1 de diciembre, según quedó resuelto por el consejo directivo liguista en la reunión del lunes pasado.

Los clasificados son los siguientes:

Quinta: Racing Club (zona B), Peñarol de Pigüé (zona C) y Boca Juniors (zona D).

Sexta: Club Sarmiento y Puan F. Club (zona A); San Martín de Carhué (zona B); Peñarol de Pigüé y Automoto (zona C); Boca Juniors (zona D)

Séptima: Club Sarmiento “A” y Club Sarmiento “B” (zona A), Atlético Huanguelén (zona B); Automoto y Peñarol de Pigüé (zona C).

Octava: Club Sarmiento “A” y Tiro Federal de Puan (zona A); Atlético Huanguelén y San Martín de Carhué (zona B); Automoto (zona C) y Boca Juniors (zona D)

Los resultados

Los marcadores de los cotejos que se llevaron a cabo entre el viernes y sábado son los siguientes:

Quinta: Puan F. Club 0, Tiro Federal de Puan 4 (zona A); Atlético Huanguelén 8, Empleados de Comercio 2 y San Martín de Carhué 0, Racing Club 3 (zona B); Peñarol de Pigüé 5, Unión de Tornquist 1 (zona C); Blanco y Negro 3, Independiente 1 (zona D).

Sexta: Puan F. Club 3, Tiro Federal de Puan 0 (zona A); Atlético Huanguelén 2, Empleados de Comercio 2 y San Martín de Carhué 1, Racing Club 1 (zona B); Peñarol de Pigüé 1, Unión de Tornquist 1 (zona C); Blanco y Negro 4, Independiente 0 y El Progreso 1, San Martín de Santa Trinidad 2 (zona D).

Séptima: Club Sarmiento “B” 3, Unión Pigüé 0 (zona A); Atlético Huanguelén 3, Empleados de Comercio 1 y San Martín de Carhué 2, Racing Club 2 (zona B); Peñarol de Pigüé 5, Unión de Tornquist 1 (zona C).

Octava: San Martín de Saavedra 1, Tiro Federal de Puan 2 y Club Sarmiento “B” 2, Unión Pigüé 0 (zona A); Atlético Huanguelén 4, Empleados de Comercio 0 y San Martín de Carhué 1, Racing Club 0 (zona B); Peñarol de Pigüé 1, Unión de Tornquist 0 (zona C); Blanco y Negro 5, Independiente 0 y El Progreso 1, San Martín de Santa Trinidad 1 (zona D).

Partidos pendientes

Los enfrentamientos que todavía están pendientes y que deben disputarse hasta el próximo jueves 29, según dispuso el lunes pasado el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol, son los siguientes:

Zona “A”: Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club en 5ª, 6ª y 7ª (2ª fecha); Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Saavedra en 8ª (2ª fecha).

Zona “B”: Empleados de Comercio vs. Racing Club en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª (3ª fecha).

Zona “C”: Deportivo Argentino vs. Unión de Tornquist en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª (1ª fecha).

Zona “D”: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento en 7ª y 8ª (3ª fecha); Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro en 5ª, 6ª, 7ª y 8ª (4ª fecha); Blanco y Negro vs. El Progreso en 6ª y 8ª (5ª fecha).

Claudio Meier