Liga Regional de Fútbol: La final del Clausura se jugará en Blanco y Negro

En el Parque “Felisa I. de Alberdi” del Centro Blanco y Negro se jugará el próximo domingo, a partir de las 16:30 al igual que los restantes partidos de Primera división, la final de zonas del torneo Clausura entre Racing Club (local a los efectos organizativos) y Unión de Tornquist.

El acuerdo quedó sellado entre las instituciones en la reunión que este lunes llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, después de la notificación recibida de parte de la Policía de Pigüé de que el próximo fin de semana no podrá brindar el servicio adicional en virtud de los festejos del 134º aniversario de la vecina ciudad.

Pigüé fue el lugar elegido en un primer momento dado su condición de ciudad neutral y equidistante. Lo propio ocurrió con Boca Juniors y Puan F. Club, que en virtud de dicha disposición resolvieron sortear la cancha y salió favorecido el club suarense, razón por la cual el enfrentamiento se desarrollará en el estadio “Rubén Segui”.

Las otras dos confrontaciones, según lo indica el reglamento, se disputarán en el campo de juego de los clubes mejor ubicados en la fase regular. En consecuencia se medirán Automoto vs. Club Sarmiento en Tornquist y San Martín (C) vs. Deportivo Sarmiento en Carhué.

El contralor de las acciones estará a cargo de dos árbitros de la Asociación de Olavarría, uno de la Agrupación Regional y el restante de la Asociación Suarense. El precio de la entrada general se aumentó a $ 100 y el del ingreso de los vehículos a $ 30.

EN RESERVA

Blanco y Negro y Racing Club se pusieron de acuerdo para jugar el próximo domingo, a partir de las 14:30 y a manera de preliminar de la final de zonas del Clausura de Primera, una de las semifinales de Reserva del torneo Apertura.

En tanto, el domingo desde las 14:00 en el estadio “Pedro Glock” se enfrentarán San Martín de Santa Trinidad y Tiro Federal de Puan, confrontación que tienen pendiente de la novena fecha del Clausura y que es necesaria cumplir en la inteligencia de resolver un semifinalista.

Por otra parte, todavía no hay acuerdo entre Atlético Huanguelén y Club Sarmiento para disputar el enfrentamiento que ambos adeudan también de la novena fecha y también con el objetivo de definir un semifinalista del Clausura.

Ninguno tiene problema en jugar un día de semana, pero mientras el club albiverde pretende que sea a las 21:00 o 21:30, la entidad pigüense quiere que comience a las 18:00 o 18:30.

Desde la mesa ejecutiva se les pidió que continúen con el diálogo para llegar a un entendimiento que permita le concreción de dicho encuentro.

DIVISIONES INFERIORES

Este lunes se desarrollaron un par de partidos que estaban pendientes del torneo “Extra” de divisiones inferiores. Los protagonistas fueron San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento. Hubo triunfo 2-0 del local en 8ª y victoria visitante 4-1 en 7ª.

Este martes, desde 14:00, confrontarán Empleados de Comercio vs. Racing Club en 8ª, 7ª, 6ª y 5ª, mientras este miércoles a partir de las 17:00 se medirán Blanco y Negro vs. El Progreso en 8ª y en 6ª.

En la Liga aún no hay confirmación oficial sobre los enfrentamientos Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro (iría el jueves) y Club Sarmiento vs. Puan F. Club y vs. San Martín de Saavedra en 8ª (se jugaría miércoles o jueves).

Claudio Meier – Nuevo Día