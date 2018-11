Presentan “Hay un Cuento” en el Teatro Municipal

El Grupo Kanterix y Tempestad de Andrea Camus y Ludmila Becker presentará en el Teatro Municipal, este viernes 30 de Noviembre a la hora 21 la obra “La Vuelta Manzana” de Hugo Midón, con anticipadas a $ 70 y $ 100 en puerta.

Andrea Camus:

“Mañana habrá un nuevo cierre de año, con un musical basado en la historia de Hugo Midon “La vuelta manzana”. Hicimos una adaptación tomamos parte, un homenaje que uno le quiere hacer a los grandes del teatro infantil”.

“Es una obra para todo público, porque Hugo Midón tiene la característica de dos textos paralelos uno que captan a los chicos y otra que tiene una mirada hacia el adulto, que si le presta atención, entiende el mensaje. “El espectáculo se llama “Hay un cuento”.

Ludmila Becker:

“Este cierre de año decidimos hacer una obra en conjunto es decir, infantil, juvenil y adultos “Fuimos ensayando cada uno en su horario de taller y de clases de teatro, hay un ensamble de los tres grupos. Hay chicos que empezaron a principio de año y hay otros que se sumaron a mitad de año y se adaptaron muy bien.”

Con respecto al cierre del año

Andrea Camus

“Durante el año se ha trabajado muy lindo. Tenemos un grupo de chicos divinos y los adultos es todo uno, o sea nosotros somos la cara visible en cuanto a la dirección, después las decisiones las tomamos entre todos y lo que decidimos hacer es entre todos”

“El trabajo es en equipo, porque te saca mucha mochila del hombro.Yo tengo chicos en la escuela y los tengo en teatro y el compromiso que demuestran, sienten que ese es su lugar, su espacio, la escuela es el lugar donde tienen que ir, les puede gustar o no tienen que ir. Acá es un espacio que ellos eligen, qué quieren estar y que les da mucha libertad, muchos me dicen eso que sienten muy libres, se trata de que sea un grupo muy horizontal, que no haya diferencias de ningún tipo, ni por los años que hace que estás haciendo teatro y que eso no te haga tener mas derecho que el otro porque recién empieza”

“Tratamos de trabajar en un clima de mucho compañerismo, muy horizontal, el que más sabe tiene la obligación de ayudar al otro, de colaborar, pero todos saben que pueden opinar en las decisiones.”

“La entrada tiene un costo de $70 hasta hoy y mañana en el teatro, $100.-