Sergio “Pato” Gary ganó una vivienda de UPCN

Con mucha emoción Sergio “Pato” Gary describía esta mañana en FM de la Ciudad 99.5, su alegría cuando fue notificado que era ganador de una de las viviendas que sorteó el gremio UPCN en La Plata.

La delegada local Silvina Alvarez le comunicó la noticia para alegría del feliz poseedor. Recordemos que el gremio realiza los sorteos todos los meses y anteriormente dos empleados municipales de la ciudad también habían sido favorecidos. Ellos fueron José María Etcheverry y María Rosa Di Martino.

“Como todos los últimos jueves de cada mes se realizó el sorteo de las casas y salió favorecido un empleado Municipal de Tornquist, del área de cultura, Sergio Gary. Esta es la tercera que sale acá en Tornquist. La primera casa la ganó Jose María Etcheverry , la segunda fue de Rosa Di Martino y ésta es la tercera.” Manifestó la delegada local.

Por su parte Sergio Gary con mucha emoción decía, “Estoy muy contento. No esperaba semejante noticia. Gracias a Díos me tocó a mi, estoy muy emocionado después de todo lo que he pasado”

“Ganar una casa es algo muy bueno. Estoy con la misma emoción que Sergio agregó Silvina.

En los próximos días se notificará el día del comienzo de la construcción.