“Desbandadas” se presenta en Sierra de la Ventana

“DESBANDADAS” EN SIERRA DE LA VENTANA. RITMOS, CANTOS Y SONORIDAD PARA APROPIARNOS DE NUESTRO PULSO Y SONIDO, Y ESPECIALMENTE PARA PEDIR JUSTICIA POR LUCÍA PÉREZ Para cerrar la semana de actividad en el marco del DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER que consistió en pintar un BANCO ROJO en las plazas de Saldungaray, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist y Chasicó con la leyenda “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”, convocamos a las DESBANDADAS EN LA EX PLAZA DEL RELOJ, el SABADO 1 DE DICIEMBRE A LAS 19 HORAS.

DESBANDADAS es un grupo de mujeres tamboras de edades variadas que realiza intervenciones populares con un claro mensaje: NO a la violencia de género en todas sus expresiones; NO a la cosificación machista; NO a la trata de niñas y mujeres; NO al feminicidio. DESBANDADAS es un espacio expresivo, reflexivo y creativo en manos y voces de mujeres. Con los tambores y las voces como herramientas de expresión, con los ritmos, los cantos y la sonoridad que esto produce, las mujeres se apropian de su pulso, su sonido y su deseado decir en este mundo.