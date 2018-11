Día Nacional del Mate: “Preparar un mate no es hacer un mandado”

El Día nacional del mate se celebra este último día de noviembre y es por eso que hablamos con alguien que está muy ligada a esta infusión, nos referimos a Marta Dehumará(Bahía Blanca)

Ella nos cuenta su experiencia desde su espacio recorriendo estaciones de trenes abandonadas o muy bien conservadas con su muestra “Mateando en las vías dormidas” y nos habla de sus colecciones de yerbas.

“Celebrando el día Nacional del mate desde tempranito, con unos ricos amargos, con ese compañero de todos los días.”

“Cada vez hay más yerbas y no estamos tomando de las más ricas, no tenemos mucho por esta zona, hay más de 600 marcas en el mercado argentino esta información me fue dada por el Instituto Nacional de la Yerba mate en su momento hace unos años”

“El 9, 10 y 11 de noviembre estuve en Buenos Aires donde se llevó a cabo la Feria “Mate-ar” en la rural de Palermo y había más de 60 productores de yerba mate, donde probé unas yerbas exquisitas que acá no las vemos ni por casualidad, son los pequeños productores de la provincia de Misiones que lamentablemente les cuesta llegar a los grandes mercados. Así que sí tienen la posibilidad de viajar a la provincia de Misiones, no dejen de visitar esos pequeños productores que realmente hay unas yerbas exquisitas, elaboradas con muchos cuidados, no son las que se comercializan en cantidades, son cuidadas, ricas realmente, podes tomar un montón y eso no te va a hacer mal”

Realmente hay mucho por ver y por conocer del mate

“El mate para mí es parte de mi vida, si me levanto y no tomo mate no existo. Es compartir, por eso “Mateando en las vías dormidas” es compartir, socializar, es brindarte un mate y predisponernos a la charla y también cuando estamos solos es una compañía, el gaucho cuando estaba solo en el campo y le habrá contado penas y alegrías a su matecito”

“Es nuestra cultura, es nuestra identidad más allá del asado y otras cosas, el mate está en todos los hogares, la mayoría de las personas lo toma, los niños, los grandes, es sano y cada vez se están descubriendo más beneficios de la Yerba mate para la salud”.

“El Instituto Nacional de la Yerba mate lleva a cabo estos congresos de salud una vez al año y siempre están descubriendo beneficios para nuestro organismo. El matecito que tomamos todos los días viene con ese plus de cosas buenas para incorporar a nuestro organismo.”

Consultada sobre como se debe cebar un buen mate

“Para que la Yerba no se lave, no hay que hervir el agua, porque si tenemos una buena yerba, vamos a estropear todo, es un ritual, tenemos que tomarnos el tiempo, preparar un mate no es hacer un mandado.”

“Yo uso el agua de la pava común, no pava eléctrica, pongo el agua en la pava a calentar, pongo tres cuartas partes de yerba en el mate, le agregó unas gotitas de agua fría y después, a medida que se va entibiando ese agua, se la voy incorporando de a poquito. Voy a empezar a tomar un mate calentito y rico y me voy a asegurar que la cebadura me dure unos cuantos mates, una pava llena”

“El agua se vierte contra la bombilla porque el metal de la bombilla se calienta y eso hace que entibie más.Si llenamos un mate con mucha yerba, va a estar frió porque a mayor cantidad de yerba menos agua. Si le sacamos yerba y ponemos más agua va a estar más caliente.”

“El mate amargo es más rico. Con mucha azúcar no es bueno para el organismo. En la colecció,tengo aproximadamente 320 paquetes de yerba, de Brasil, la mayoría de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y algunos de los que se exportan a Siria. En el sur de Brasil tienen la cultura del gaucho argentino y a Siria se exporta muchísimo, es un excelente mercado.” Concluye.

Nota en FM de la Ciudad 99.5