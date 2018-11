LRF: Divisiones inferiores

La ciudad de Pigüé –lugar equidistante– será sede este sábado, a partir del mediodía, de los cuartos de final del torneo Extra de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Los cruces quedaron armados tras completarse el jueves último, con la disputa de algunos partidos que habían quedado pendientes, la fase de clasificación del certamen.

En los casos donde hubo igualdad de puntos en alguna posición, según establece el reglamento se aplicó el sistema olímpico (resultado entre sí, diferencia de goles, etc.).

En cada categoría sacaron pasaje para los playoffs los dos primeros de cada zona, los que se cruzan de la siguiente manera: 1º de la A vs. 2º de la B (partido I), 1º de la B vs. 2º de la A (partido II), 1º de la C vs. 2º de la D (partido III) y 1º de la D vs. 2º de la C (partido IV).

El programa a cumplirse en las canchas de los cuatro clubes de la vecina ciudad es el siguiente:

En Club Sarmiento: a las 12:00 Boca Juniors vs. Deportivo Argentino en 8ª; a las 13:15 Deportivo Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé en 7ª; a las 14:45 Puan F. Club vs. San Martín de Carhué en 6ª y a las 16:30 Boca Juniors vs. Peñarol de Pigüé en 5ª.

En Deportivo Argentino: a las 12:00 Club Sarmiento “A” vs. San Martín de Carhué en 8ª; a las 13:15 Club Sarmiento “A” vs. Racing Club en 7ª; a las 14:45 Club Sarmiento vs. Racing en 6ª y a las 16:30 Club Sarmiento vs. Racing en 5ª.

En Peñarol: a las 12:00 San Martín de Santa Trinidad vs. Automoto en 8ª; a las 13:15 Blanco y Negro vs. Automoto en 7ª; a las 14:45 Boca Juniors vs. Automoto en 6ª y a las 16:30 Empleados de Comercio vs. Tiro Federal de Puan en 5ª.

En Unión Pigüé: a las 12:00 Atlético Huanguelén vs. Tiro Federal de Puan en 8va; a las 13:15 Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento “B” en 7ª; a las 14:45 Peñarol de Pigüé vs. Blanco y Negro en 6ª y a las 16:30 Deportivo Argentino vs. Blanco y Negro en 5ª.

En caso de empate al término del tiempo reglamentario la definición será por penales. Los ganadores avanzarán a las semifinales, donde confrontarán los vencedores de los partidos I vs. IV y II vs. III.

Últimos resultados

Los resultados registrados en los partidos adeudados que se jugaron entre miércoles y jueves son los siguientes:

Quinta: Club Sarmiento 5, Puan F. Club 0 (zona A); Deportivo Argentino 3, Unión de Tornquist 0 (zona C) y Deportivo Sarmiento 2, Blanco y Negro 4 (zona D).

Sexta: Club Sarmiento 1, Puan F. Club 2 (zona A); Deportivo Argentino 2, Unión de Tornquist 6 (zona C); Blanco y Negro 4, El Progreso 0 y Deportivo Sarmiento 1, Blanco y Negro 1 (zona D).

Séptima: Deportivo Argentino 2, Unión de Tornquist 0 (zona C) y Deportivo Sarmiento 1, Blanco y Negro 1 (zona D).

Octava: Club Sarmiento “A” 6, San Martín de Saavedra 0 (zona A); Deportivo Argentino 2, Unión de Tornquist 0 (zona C); Blanco y Negro 0, El Progreso 0 y Deportivo Sarmiento 1, Blanco y Negro 0 (zona D).

Para destacar

Dentro de la desprolijidad con la que se desarrolló el torneo Extra, a partir de las múltiples suspensiones, es muy loable que los clubes hayan decidido jugar casi todos los partidos pendientes, aún aquellos que no revestían importancia para la clasificación a los cruces. Sólo quedó pendiente un cotejo: Club Sarmiento “A” vs. Puan F. Club en 7ª. Una buena para los chicos.

