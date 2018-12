Actividades del Consejo Municipal de Mujeres

En el cierre de la semana de actividad, en el marco del DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, finalizando la pintada de los Bancos Rojos en Saldungaray, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist y Chasico, “DesBandadas” le puso ritmo, canto y sororidad al decir de las mujeres que exigen: No a la violencia machista, No a la cosificación machista, No a la trata de niñas y mujeres, No al femicidio y ¡Justicia por Lucia Pérez!

Toda la energía de las mujeres tamboras, entibio la tarde del 1ero de Diciembre inusualmente fría en Sierra de la Ventana, mientras terminábamos de pintare el BANCO ROJO, con la leyenda “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.

Las actividades del Consejo durante el 2018, luego de 5 meses de funcionamiento, finalizarán el 17/12 a las 8:30 hs en que haremos entrega en el Honorable Concejo Deliberante, del informe de lo realizado desde que se creo el Consejo el 3 de julio del corriente año y pondremos a consideración de los concejales y autoridades que participen de dicha reunión, del proyecto de trabajo hacia el 2019.