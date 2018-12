Un vecino de Tornquist fue víctima del ‘Cuento del tío’

Las estafas bajo la modalidad ‘Cuento del tío’ siguen concretándose y llegaron a nuestra ciudad, donde la víctima fue el vecino Claudio Schwab, quien este lunes en FM de la Ciudad 99.5 ‘Nuevo Aire’ relató lo sucedido.

“El sábado me metí en una página web a sacar un préstamo para reservar un departamento e irme de vacaciones tranquilo; al rato me llamaron por teléfono, les pasé unos datos y me dijeron que vaya al cajero, me indicaron pasos a seguir para recibir el dinero y, cuando acepto, automáticamente me vacían la cuenta”.

Según indicó Schwab, la empresa se llama ‘Presta’, a la que él le solicitaba un determinado monto a devolver en 24 cuotas.

Este lunes acudió al Banco Provincia para consultar a dónde habían sido transferidos los más de $30.000 y le informaron que fue a una cuenta del BBVA Francés. “Hay que ver si se puede recuperar”, deseó, aunque admitió que será difícil ya que la transferencia fue autorizada por él.

“Es increíble que te pasen estas cosas, pero te agarran con la cabeza en otra y metes la pata”, se lamentó.

