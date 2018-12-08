Alerta Meteorológico

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ALERTA METEOROLÓGICO N* 2 PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR TORMENTAS FUERTES.

 
SITUACIÓN:

 

 
SOBRE EL ÁREA DE COBERTURA HAN COMENZADO A DESARROLLARSE ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. SE ESPERA QUE ALGUNAS DE ESTAS SEAN LOCAMENTE FUERTES Y PUEDAN ESTAR ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERÍODOS, RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.

 

 
LAS CONDICIONES SE MANTENDRÁN AL MENOS HASTA LA MADRUGADA DEL DOMINGO 9.

 

FUENTE: SMN

 

Dirección Comunicación Municipal

 

 