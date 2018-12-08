Alerta Meteorológico
ALERTA METEOROLÓGICO N* 2 PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR TORMENTAS FUERTES.
SITUACIÓN:
SOBRE EL ÁREA DE COBERTURA HAN COMENZADO A DESARROLLARSE ÁREAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS. SE ESPERA QUE ALGUNAS DE ESTAS SEAN LOCAMENTE FUERTES Y PUEDAN ESTAR ACOMPAÑADAS DE ABUNDANTES PRECIPITACIONES EN CORTOS PERÍODOS, RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
LAS CONDICIONES SE MANTENDRÁN AL MENOS HASTA LA MADRUGADA DEL DOMINGO 9.
FUENTE: SMN
Dirección Comunicación Municipal