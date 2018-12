Automoto y Unión en busca de la final de los play off

Este es un sábado de súper acción en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En virtud de la final de la Copa Libertadores que River Plate y Boca Juniors disputarán el domingo en España, a las 16:30 de nuestro país, las semifinales de Primera, Reserva y divisiones inferiores se programaron para el día anterior.

En la cancha de Deportivo Sarmiento, juegan desde las 12:00 Automoto vs. Atlético Huanguelén en 8ª y a las 13:15 Automoto vs. Atlético Huanguelén en 7ª, ambos partidos correspondientes al torneo Extra.

Seguidamente, a las 14:30 San Martín de Carhué y Atlético Huanguelén disputarán la semifinal de Reserva del torneo Apertura y a las 16:30 confrontarán Automoto (local a los efectos organizativos) vs. San Martín de Carhué en uno de los cruces de Primera.

En la cancha de Club Sarmiento, en tanto, a las 14:30 se medirán Unión de Tornquist vs. Club Sarmiento (su parcialidad irá del lado visitante) en una de las semifinales de Reserva del Clausura y a las 16:30 chocarán Unión de Tornquist (local) vs. Boca Juniors en el otro cruce de Primera.

En la cancha de Unión Pigüé se desarrollarán cotejos de inferiores. A las 12:00 Club Sarmiento “A” vs. Deportivo Argentino en 8ª, a las 13:15 Club Sarmiento “A” vs. Peñarol de Pigüé en 7ª, a las 14:45 Club Sarmiento vs. Blanco y Negro en 6ª y a las 16.30 Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro en 5ª.

En la cancha de Deportivo Argentino, en tanto, habrá dos encuentros de inferiores. A las 13:00 San Martín de Carhué vs. Boca Juniors en 6ª y a las 15:30 Racing Club vs. Peñarol de Pigüé en 5ª.

Los encuentros de Primera división serán dirigidos por dos árbitros de la Asociación de Olavarría, mientras que los cotejos de las restantes divisiones por jueces de la Agrupación Regional y de la Asociación Suarense.

En nuestra ciudad se podrá seguir la transmisión en conexión con FM Libertad de Pigue desde la hora 15.30 por FM de la Ciudad 99.5.