Controversia sobre ampliación de zona comercial en Villa Ventana

Como vecino y prestador turístico residente ya más de 20 años me dirijo a los vecinos de Villa Ventana respecto a la controversia por la implementación en nuestra localidad de la ordenanza 3090/18 que modifica y amplía la zona comercial sobre la avenida Cruz del Sur hasta la calle Benteveo.

Informado que en varios locales comerciales han dejado planillas para que los vecinos firmen si están disconformes con está modificación , invito a quienes llevaron las planillas ya que en su momento esgrimieron que era necesario una consulta popular también dejen planillas para firmar para quienes están de acuerdo con esta ampliación de la zona comercial que en ella me incluyo y todos los vecinos tengamos la posibilidad de disenso en una expresión democrática . En lo personal siempre abogué por esta ampliación pero en forma que se preserve el buen gusto en las construcciones y limitada cantidad de comercios.

Cabe aclarar para quienes no conocen lo transcripto en la ordenanza que ante versiones infundadas solo están permitidas las siguientes actividades comerciales : Galerías Comerciales , Venta de ropa, Productos regionales, artesanías y souvenires, vinería y cervecería (solo ventas) , Provisión de alimentos (mercados y kioscos) y reitero solo sobre avenida Cruz del Sur.

A mi entender quienes desaprueban esta ordenanza piensan más en su beneficio comercial que en la solidaridad con los vecinos que están alejados del centro comercial y les doy un pequeño pero claro ejemplo : un vecino que vive en la zona alta de la Villa calle Napostá y Misto , y no reside ahí por elección si no por no tener otra opción de alquiler , y no posee movilidad para hacer sus compras diarias el comercio más próximo está en la calle Tacuarita cercano al dique por lo tanto debe desplazarse ida y vuelta 20 cuadras haga frió ,calor , llueva o nieve ,despreocuparse por estas situaciones ¿ no nos lleva a ser insensibles? ,hay que despojarse de intereses personales y pensar más en el prójimo, agrego a modo de propuesta ampliar el recorrido de la combi instalando un nuevo refugio de parada que podría estar en la esquina de Cruz del sur y Churrinche donde hoy está funcionado la escuela

JORGE RIBEIRO

Villa Ventana