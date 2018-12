Agradecimiento de una vecina de Tres Picos

Quiero agradecer al Hospital Municipal de Tornquist por su atención, a los médicos que me atendieron; al Dr. Pablo Veneziano (traumatólogo), a la Dra. Cecilia Antinori; a la enfermera Camila Cuevas por cómo me trató, con tanta delicadeza para que yo no sufriera dolor por mi quebradura en el tobillo; a los enfermeros de Tres Picos por su rápida acción, a Eliana Domingo y Gonzalo Chaparro; a Walter Maccari, Berenice Muscillo, al delegado ‘Kuky’ Amer; y a todos los que se preocuparon por mí.

Gracias, infinitas gracias a todos y perdón si me olvide de alguien.

Verónica Bustos – Tres Picos