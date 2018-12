Controversia sobre ampliación de zona comercial en Villa Ventana II

Previo a entrar en el tema de la controversia, quiero aclarar que con el Sr. Jorge Ribeiro tenemos una relación de amistad.

Pero como vivimos en democracia, la libertad de expresión, de pensamiento y de disenso, están vigentes. Ejerzo mi derecho al desenso y espero que mi amigo, que en su escrito lo invoca, no se moleste.

Así como hubo un grupo de vecinos que no comparte el contenido de la Ordenanza 3090/18 ( me incluyo) y comenzó a juntar firmas entre quienes piensan lo ídem, le propongo al autor de la nota que igualmente coloquen planillas para que firmen quienes comparten la Ordenanza.

Así se ejerce la DEMOCRACIA.

Según la ordenanza en cuestión , se amplía la zona comercial en la Av. Cruz del Sur de Villa Ventana, permitiendo la instalación de comercios diversos ( ver texto de la misma).

En mi caso personal, soy prestadora de servicios turísticos, no me afecta como competencia, porque no lo es.

Considero que Villa Ventana tiene su característica de lugar verde, agreste, residencial y tranquilo. Por eso la elegimos para vivir y por eso la eligen los turistas.

No quiero una Villa Ventana comercial.

En ese escrito se habla de democracia, disenso, etc, etc, pero a su vez se aclara que los comercios a instalarse lo deben hacer “preservando el buen gusto en la construcción” y “limitando la cantidad de los mismos”.

A propósito de esa aseveración, así lo dice la ordenanza? Se nombrará un jurado Ad Hoc que determine qué es de buen gusto y qué no? Quién va a limitar la cantidad de comercios?

Ya somos gente grande, dejémonos de pelear, todavía hay gente anclada en el pasado y nos cuestionan a todos los que en 2008 fuimos “Vecinos Autoconvocados” que SÓLO pedíamos AGUA para Villa Ventana.

Sres. vecinos, respetémonos unos a otros, independientemente de cómo pensemos y tiremos todos para que Villa Ventana sea un edén vivible y disfrutable.

Silvia Noemí Baschuk

DNI 5440880