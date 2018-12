Fútbol: La final de los cruces va en Pigüé

En el estadio “19 de Marzo” de Peñarol de Pigüé se jugará el próximo domingo, a partir de las 17:00, la final de los cruces complementarios del torneo Clausura entre Unión de Tornquist (local a los efectos organizativos) y San Martín de Carhué.

Los clubes llegaron a un acuerdo en forma previa y el mismo fue refrendado este lunes, en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside Ernesto Manuel Palenzona.

El ganador de dicho partido clasificará para la semifinal anual y será el rival de Boca Juniors, que consiguió un lugar por su actuación en el torneo Apertura. En tanto Racing de Carhué, clasificado en forma directa a la final por el título, espera el desenlace.

División Reserva

El próximo domingo se disputarán además dos encuentros de división Reserva. En el “Juan Eduardo Christiani” de Huanguelén, Atlético se medirá con Blanco y Negro en la final del torneo Apertura.

La localía fue a sorteo y éste favoreció al club ‘aceitero’. El inicio de las acciones se fijó para las 18:30 y el valor de la entrada general se estipuló en 50 pesos.

Por otro lado, en la cancha de Peñarol de Pigüé y a manera de preliminar del duelo de Primera división, San Martín de Santa Trinidad y San Martín de Carhué jugarán desde las 15:00 la semifinal que resta del torneo Clausura. El vencedor jugará la final con Unión de Tornquist, que eliminó por penales a Club Sarmiento.

Divisiones inferiores

Por último, las finales del torneo Extra de divisiones inferiores se llevarán a cabo el próximo sábado en el estadio “Rubén Segui” del Club Atlético Boca Juniors.

Confrontarán a las 12:00 Deportivo Argentino vs. Atlético Huanguelén en 8ª, a las 13:15 Club Sarmiento vs. Automoto en 7ª, a las 14:45 San Martín de Carhué vs. Blanco y Negro en 6ª y a las 16:30 Racing Club vs. Blanco y Negro en 5ª.

Claudio Meier – Nuevo Día