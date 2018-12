Invitan a jornadas de Ejercicios Espirituales

Ejercicios Espirituales – según el método de San Ignacio de Loyola

Dirigidos por sacerdotes del Instituto “CRISTO REY”

Para hombres jóvenes y adultos

Desde el viernes 14 (a las 18.00 horas) hasta el domingo 16 de diciembre de 2018 (20.00 horas)

En el ex-seminario “LA ASUNCIÓN” (Bahía Blanca)

Informes: Daniel O. Schmit – Marta E. Franco – M.Carmen Flores

(0291) 155724691 / 155079976 / 155716533

http://www.cristorey.org

¿Qué son los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola?

Una escuela de humanismo, de santificación y de apostolado.

Unos días de desierto, lugar de prueba y de inefables comunicaciones divinas, camino hacia la tierra prometida… Un encuentro personal con Jesucristo, fuente del amor y de la Misericordia.

“Tiempo fuerte”, durante el cual se obra el milagro de la conversión, donde el ejercitante se despoja del hombre viejo y se reviste de Cristo.

Una “inyección intravenosa” de espíritu sobrenatural, un anticuerpo preservativo del mal, una guía segura para la acción.

Una experiencia de Dios, misteriosa e indescriptible, una revelación sensacional, un acontecimiento tal que dividirá la vida del ejercitante en dos partes:

“antes y después de los Ejercicios”.

Los Ejercicios no se pueden comprender bien del todo si no se practican. No se han escrito para ser explicados ni leídos, sino para ser vividos” .

Con la palabra Ejercicio Espiritual san Ignacio quiso llamar a unos días de retiro para meditar sobre las verdades fundamentales de nuestra fe, imprescindibles para la salvación.